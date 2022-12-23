Речь идет о некогда певце, а недавно депутате нижней палаты федерального собрания России Денисе Майданове. Он является членом путинской партии "Единая Россия".

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Наказание для российского депутата

По данным СБУ, 15 февраля Майданов поддержал обращение к Путину с просьбой признать квазиобразование на Донбассе. Уже 22 февраля он поддержал "признание" псевдореспублик и голосовал за ратификацию "договоров о дружбе и сотрудничестве". Таким образом депутат способствовал реализации захватнических планов Кремля.

Поэтому на основании вышеупомянутых доказательств, суд признал виновным Дениса Майданова в посягательстве и территориальную целостность Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку Майданов сейчас находится на территории России, начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

Признание псевдореспублик на Донбассе

В начале 2022 года российские депутаты инициировали обращение к диктатору Путину с просьбой признать псевдореспублики на временно оккупированных территориях Украины.

21 февраля Владимир Путин созвал российский Совбез, после чего выступил с обращением, которое больше походило на урок искаженной истории. Диктатор заявил, что "Украину создал Ленин" и угрожал украинцам за Майдан и события в Одессе 2 мая 2014 года. В конце обращения диктатор заявил о признании квазиобразований в Донецкой и Луганской областях.

Признание квазиреспублик и "договоры о дружбе" дали Путину повод для начала вторжения в Украину утром 24 февраля. Свое желание захватить всю Украину Кремль прикрыл ложью о "помощи народу Донбасса".