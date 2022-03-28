Правительство Германии просят выступить за эмбарго российского топлива

Немецкое правительство просят отказать от российских энергоресурсов на уровне ЕС, пока Россия не отзовет войска с территории Украины. Соответствующее заявление подписали более сотни человек.

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Среди подписантов 12 депутатов Бундестага и несколько действующих депутатов Европарламента, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, последний глава МИД ГДР Маркус Меккель, бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс и ряд немецких политиков, представителей бизнеса.

Мы призываем правительство Германии выступить за немедленный бойкот ископаемого топлива из России в Европейском Союзе. Эмбарго должно быть ограничено по времени до выведения российской армии из Украины. Это самый эффективный экономический рычаг, чтобы остановить захватническую войну Путина и остановить гуманитарную катастрофу, которую наш континент не видел с 1945 года.

– заявили подписанты.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны страны ЕС купили у России нефти, газа и уголь почти на 20 миллиардов. Это, как отметили подписанты, помогает руководству РФ финансировать военную машину.

К сведению. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Европа сознательно освободила от санкций энергоносители из России. Он также сказал, что Германия не может сразу отказаться от российских энергоносителей. В частности, из-за контрактных обязательств Германия сможет отказаться от газа из России в 2024 году.

Подписанты признают, что немедленное эмбарго болезненный и радикальный шаг. Но, по их мнению, чем раньше его ввести, тем быстрее можно будет смягчить.

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В обращении говорится, что Европа должна сделать все возможное, чтобы остановить войну России против Украины. Там обратили внимание на опасения в Молдове, Грузии и странах Балтии.

Если мы видим, на какие жертвы идет народ Украины в эти недели, если мы серьезно относимся к оправданным опасениям в Молдове, Грузии и странах Балтии, то свободный Запад должен теперь решительно использовать имеющиеся у него средства. Реваншизм Путина нужно остановить, прежде чем он подожжет всю Европу,

– сказано в обращении.

Подписанты подчеркнули, что нужно действовать "сейчас", чтобы остановить военную машину Путина политическими и экономическими средствами.

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