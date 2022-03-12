Депутаты заверили, что сердца всех жителей Германии и сердца Европейского союза с мариупольцами. Они опубликовали видеообращение 12 марта.
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Депутаты добавили, что Путин будет повержен. Главное – быть сильными. К тому же, они сообщили, что сейчас находятся во Львове.
Наши мысли и молитвы с вами. Мы знаем Мариуполь. Мариуполь выживет, и вы победите. Путин будет повержен,
– заявили депутаты Европарламента.
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