Депутати запевнили, що серця всіх жителів Німеччини та серця Європейського союзу разом з маріупольцями. Вони опублікували відеозвернення 12 березня.

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Депутати додали, що Путін буде переможений. Головне – бути сильними. До того ж вони повідомили, що зараз перебувають у Львові.

Наші думки та наші молитви з вами. Ми знаємо Маріуполь. Маріуполь виживе, і ви переможете. Путін буде переможений,

– заявили депутати Європарламенту.

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