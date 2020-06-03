Депутаты приняли за основу проект закона, который предусматривает ответственность для пешеходов, если они в темное время суток или в условиях недостаточной видимости не будут использовать светоотражатели на собственной одежде. Это же касается и водителей, которые вышли из машины без светоотражателей.

За соответствующий законопроект №2694 проголосовал 271 народный депутат, сообщает 24 канал.

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Что предусматривает этот законопроект

В законе Украины "О дорожном движении" предлагается установить, что пешеход обязан двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, обочинам, в случае их отсутствия – по краю проезжей части автомобильной дороги или улицы.



В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеход обязан идти с использованием светоотражающих элементов – лента, жилет, наклейка.



​Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов, в неустановленных местах или непосредственно перед переближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения – влекут за собой предупреждение или наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

Штрафы для водителей

Также депутаты поддержали в первом чтении законопроект №2696 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражающих элементов участниками дорожного движения". За документ проголосовали 264 депутата.

Законопроект предлагает обязать всех участников дорожного движения использовать в темное время суток светоотражателями. Речь идет о водителях и пассажирах, которые находятся за пределами транспорта.

При этом документ предусматривает ответственность водителей и пассажиров за нарушение ими правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами или специальными жилетами со светоотражающими элементами, а также усиление ответственности за такие правонарушения.



Карта с расположением камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве / Инфографика 24 канала

