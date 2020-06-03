Депутати прийняли за основу проєкт закону, який передбачає відповідальність для пішоходів, якщо вони в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості не будуть використовувати світловідбивачі на власному одязі.

За відповідний законопроєкт №2694 проголосував 271 народний депутат, повідомляє 24 канал. До слова Пішоходів штрафуватимуть за порушення ПДР: які суми Що передбачає цей законопроєкт У законі України "Про дорожній рух" пропонується встановити, що пішохід зобов'язаний рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях, в разі їх відсутності – по краю проїзної частини автомобільної дороги чи вулиці. В темний час доби чи в умовах недостатньої видимості пішохід зобов'язаний йти з використанням світлоповертальних елементів – стрічка, жилет, наклейка. Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів, у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

Мапа з розташуванням камер автофіксації порушень ПДР в Києві / Інфографіка 24 каналу

