Верховна Рада на своєму засіданні 3 червня ухвалила за основу законопроєкт номер 2697. Він передбачає штраф для пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

За цей законопроєкт проголосували 277 нардепів, передає 24 канал.

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Що передбачає законопроєкт

Проєктом закону пропонується внести зміни окремих статей Кодексу про адміністративні правопорушення. Зокрема мовиться про підвищення розміру штрафу за порушення пішоходами ПДР, зокрема у випадку:

якщо людина перебуває у стані сп'яніння;

її дії призвели до створення аварійної ситуації.

Розмір штрафів

Перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортом, що наближається, а також ігнорування світлофорів карається штрафом у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 255 гривень. За ті самі порушення, вчинені людиною, яка перебувають у стані сп'яніння пропонують встановити штраф в розмірі 510 гривень.

Які штрафи були раніше

У більшості випадків пішохід, що порушив ПДР, відбувався лише попередженням. Однак, якщо провину таки доводили, то покарання було у рази меншим. До прикладу, перехід проїзної частини у невстановлених місцях карався штрафом у 51 гривню. Якщо ж людина перебувала у стані сп'яніння, то штраф становив 136 гривень.

Порушення правил дорожнього руху пішоходами фіксуватимуть камери, які вже встановили у Києві. Наразі систему відеофіксації порушення ПДР розміщено на тих ділянках, де трапляється найбільше ДТП. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, незабаром ще 5 камер встановлять у Львівській області. А загалом у планах Мінінфраструктури – до кінця 2020 року запустити щонайменше 220 таких камер.



Мапа з розташуванням камер автофіксації порушень ПДР у Києві / Інфографіка 24 каналу