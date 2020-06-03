Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці розповів про рекорди швидкості, зафіксовані камерами 2 червня. А також показав номери (частково) тих автомобілів, які їхали зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину.

Рекорд перевищення швидкості: 210 кілометрів за годину

Геращенко розповів, що абсолютним рекордсменом 2 червня був Porsche Cayenne на трасі Київ – Харків.

Важливо! Відеофіксація порушень ПДР в Україні: кого штрафуватимуть

Водій, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановлені суспільством обмеження, промчав зі швидкістю 210 кілометрів за годину,

– написав заступник міністра.

Привітання зі штрафом у 510 гривень надішлють власнику авто за місцем реєстрації – у Полтаву.

Ще один антирекорд: 11 порушень одним і тим же автомобілем протягом дня.

Номери автомобілів "потенційних убивць на дорозі"

Антон Геращенко показав номери (частково) тих автомобілів, які їхали зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину.

Публікую список потенційних вбивць на дорозі. Тих водіїв, хто 2 червня дозволив собі їздити зі швидкістю 170 і більше кілометрів за годину,

– написав він.

Оскільки персональні дані власників автомобілів розголошувати, звісно, не можна, то заступник міністра показав їх лише частково – без останніх літер.





Номери авто, які 2 червня їхали зі швидкістю у понад 170 кілометрів за годину / Фото з фейсбука Антона Геращенка

Зверніть увагу Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році

Геращенко закликав поширювати цю інформацію у соцмережах, щоб:

Запобігти порушенням із боку цих водіїв.

Якщо власники авто є чиїмись знайомими, варто попросити їх не їздити так швидко.

І слід попередити їх, що невдовзі вони отримають штраф за ті порушення, які вже вчинили.

Додамо, що поруч із цим у МВС стверджують: "На другий день роботи системи автофіксації кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%".



Камери відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу