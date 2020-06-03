Список потенциальных убийц: МВД обнародовало номера авто, которые ехали под 200 километров в час
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке рассказал о рекордах скорости, зафиксированных камерами 2 июня. А также показал номера (частично) тех автомобилей, которые ехали со скоростью более 170 километров в час.
Рекорд превышения скорости: 210 километров в час
Геращенко рассказал, что абсолютным рекордсменом 2 июня был Porsche Cayenne на трассе Киев – Харьков.
Важно! Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: кого будут штрафовать
Водитель, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался со скоростью 210 километров в час,
– написал заместитель министра.
Поздравления со штрафом в 510 гривен направят владельцу авто по месту регистрации – в Полтаву.
Еще один антирекорд: 11 нарушений одним и тем же автомобилем в течение дня.
Номера автомобилей "потенциальных убийц на дороге"
Антон Геращенко показал номера (частично) тех автомобилей, которые ехали со скоростью под 200 километров в час.
Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью 170 и более километров в час,
– написал он.
Поскольку персональные данные владельцев автомобилей разглашать, конечно же, нельзя, то заместитель министра показал их лишь частично – без последних букв.
Номера авто, которые 2 июня ехали со скоростью более чем 170 километров в час / Фото с фейсбука Антона Геращенко
Обратите внимание Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году
Геращенко призвал распространять эту информацию в соцсетях, чтобы:
- Предотвратить нарушения со стороны этих водителей.
- Если владельцы авто являются чьими-то знакомыми, стоит попросить их не ездить так быстро.
- И следует предупредить их, что вскоре они получат штраф за те нарушения, которые уже допустили.
Добавим, что вместе с этим в МВД утверждают: "На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилась на 40%".