Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке рассказал о рекордах скорости, зафиксированных камерами 2 июня. А также показал номера (частично) тех автомобилей, которые ехали со скоростью более 170 километров в час.

Рекорд превышения скорости: 210 километров в час

Геращенко рассказал , что абсолютным рекордсменом 2 июня был Porsche Cayenne на трассе Киев – Харьков.

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Водитель, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленными обществом ограничениями, промчался со скоростью 210 километров в час,

– написал заместитель министра.

Поздравления со штрафом в 510 гривен направят владельцу авто по месту регистрации – в Полтаву.

Еще один антирекорд: 11 нарушений одним и тем же автомобилем в течение дня.

Номера автомобилей "потенциальных убийц на дороге"

Антон Геращенко показал номера (частично) тех автомобилей, которые ехали со скоростью под 200 километров в час.

Публикую список потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью 170 и более километров в час,

– написал он.

Поскольку персональные данные владельцев автомобилей разглашать, конечно же, нельзя, то заместитель министра показал их лишь частично – без последних букв.





Номера авто, которые 2 июня ехали со скоростью более чем 170 километров в час / Фото с фейсбука Антона Геращенко

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Геращенко призвал распространять эту информацию в соцсетях, чтобы:

Предотвратить нарушения со стороны этих водителей.

Если владельцы авто являются чьими-то знакомыми, стоит попросить их не ездить так быстро.

И следует предупредить их, что вскоре они получат штраф за те нарушения, которые уже допустили.

Добавим, что вместе с этим в МВД утверждают: "На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилась на 40% ".