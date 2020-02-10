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      Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

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      Нарушать правила дорожного движения станет очень дорого / Коллаж 24 канала

      Тотальное несоблюдение правил дорожного движения водителями – главная причина частых аварий на дорогах. В Европе эти показатели существенно ниже, однако штрафы за нарушение ПДД значительно выше.

      Как изменятся штрафы за нарушение ПДД в 2020 году, – узнавала журналистка 24 канала.

      Новые штрафы за нарушение ПДД в Украине

      От нарушения правил дорожного движения уберечь наших водителей могут, в частности, значимые штрафы. Именно поэтому в 2020 году в МВД планируют увеличить размер этих платежей.

      Прогноз для водителей: Штрафы за неправильную парковку существенно вырастут: что ждет водителей

      Увеличение размера штрафа ожидает такие нарушения ПДД:

      • за превышение максимально разрешенной скорости движения свыше 50 км/ч – 3 400 гривен (сейчас 510 гривен);
      • за оставление места ДТП – 3 400 гривен (сейчас 255 гривен) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;
      • за управление авто лицом, не имеющим на это права, – 10 200 гривен (сейчас 510 гривен).

      Вместе с тем, в профильном министерстве хотят снизить порог превышения скорости, с которого наступает административная ответственность, до 10 километров, сейчас это 20 километров.

      В этом году должна заработать и система фото- и видеофиксации на дорогах превышения скорости автомобилистами. Ее возвращение водителей ждет в первом квартале этого года.

      Кара для врагов электрокара

      С 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".

      В этом законе предусмотрен штраф за несоблюдение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров или создание помех водителям таких авто, его размер от 340 до 510 гривен. Вместе с тем, парковочные инспекторы имеют право задержать и эвакуировать автомобиль нарушителя.

      Также депутаты предусмотрели зеленые номерные знаки для электрокаров и дорожные знаки для мест их зарядки и парковки.

      штрафи 2020, порушення правил дорожнього руху
      Водителей ждут новые штрафы / Фото 24 канала

      С 1 января будут штрафовать тех, кто ездит на авто с еврономерами. Водители, которые завезли машину с нарушением таможенных правил, заплатят штраф – от 85 до 170 тысяч гривен. За использование евробляхи в коммерческих целях придется оплатить 34 тысячи гривен.

      Защитить детей

      В конце прошлого года вступил в силу закон, которым предусмотрено наказание за перевозку детей без автокресел. В этом законе прописан штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) в случае первого нарушения и 50 необлагаемых минимумов (850 грн) за повторное нарушение в течение года. Те же санкции будут применяться за перевозку детей до 16 лет в кузове грузовых автомобилей и перевозку групп детей в ночное время суток.

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      Напомним, что в соответствии с Правилами дорожного движения запрещается:

      • перевозить детей ростом меньше 145 сантиметров или в возрасте до 12 лет в транспорте без спецсредств, которые позволяют пристегнуть ребенка;
         
      • детей до 16 лет в кузове любого грузового автомобиля;
         
      • организованные группы детей в темное время суток.

      Несмотря на наличие этой нормы в ПДД, ранее ответственность за ее несоблюдение не предусматривалась.

      Важно: Штрафы в Украине: какое нарушение ПДД будет стоить водителям 51 тысячу гривен

      Кстати, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследовала, что правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев в случае аварии примерно на 70%. Когда речь идет о детях старшего возраста, этот показатель составляет 54-80%. Таким образом, введя эту норму, авторы закона пытались уменьшить смертность на дорогах среди маленьких пассажиров.

      Наказание для пьяниц

      В Украине, в отличие от других стран, штрафы за вождение в нетрезвом состоянии – незначительные. Водителям, которые выпили лишнего, грозит наказание в виде штрафа в 10,2 тысяч гривен и лишение прав на 1 год. Если водитель повторно, в период до 5 лет, совершил такое же правонарушение, его ждет штраф в 40,2 тысяч гривен и лишение прав на 10 лет. С 1 января в Украине должен был вступить в силу закон, согласно которому вместо административной внедрялась уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Однако столь суровое наказание для отечественных нетрезвых водителей начнет действовать с 1 июля 2020 года.

      Об ужасах поведения украинских водителей на дорогах, смотрите здесь:

      Уголовная ответственность будет грозить водителям в таких случаях:

      • управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
      • передача управления машины или другого транспорта человеку, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;
      • отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

      К теме: Штрафы для водителей в Украине и ЕС: когда начнут действовать жесткие наказания

      • употребление водителем автомобиля или другого вида транспорта после дорожно-транспортного приключения с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником). Или, если это делается после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

      нові штрафи, порушення ПДР
      В 2020 году штрафы за нарушение ПДД должны вырасти / Фото 24 канал

      За все эти действия предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 32 тысяч гривен) и лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

      ​Новации: Правительство планирует ужесточить наказание за наезды на людей

      В случае повторного правонарушения штраф составит до 51 тысячи гривен с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Штрафы Полиция Публикации Статьи Министерство внутренних дел Электромобиль Новые правила парковки Новые правила дорожного движения
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