Штрафы в Украине: какое нарушение ПДД будет стоить водителям 51 тысячу гривен

Вождение в нетрезвом состоянии или под действием наркотиков в большинстве стран наказывается высокими штрафами. Их размер может достигать и до 9 тысяч евро. В Украине за такие нарушения предусмотрено невысокие штрафы. Но это пока.

Какое наказание предусмотрено для водителей "подшофе" в других странах и когда и насколько вырастут штрафы за такие правонарушения в Украине, – в материале 24 канала.

Зарубежный опыт

За рубежом за вождение в нетрезвом состоянии давно введен высокие штрафы. К примеру, во Франции водителям, в крови которых обнаружено алкоголя более 0,5 промилле, грозит штраф от 135 евро. Для тех, кто за рулем не более трех лет, такая предельная граница закреплена на уровне 0,2 промилле. Если в крови водителя обнаружат 0,8 промилле алкоголя, водителю придется выложить 4500 евро или идти в тюрьму на срок до двух лет. В случае обнаружения в крови еще и наркотиков, штраф будет достигать 9 тысяч евро или заключение до трех лет.

Важно! Штрафы за неправильную парковку существенно возрастут: что ждет водителей

Интересно, что в Великобритании официально разрешено садиться за руль "подшофе": уровень алкоголя в крови не должен превышать показатель в 0,8 промилле. Это самый высокий показатель в ЕС. Правда, в Шотландии эту предельную границу снизили до 0,5 промилле. Размер наказания за такие правонарушения ощутимый – 6,5 тысячи евро.

Как в Киеве борются с недобросовестными водителями, смотрите здесь:

Лидерами по размерам штрафов для автомобилистов-нарушителей справедливо считают скандинавские страны. В Швеции достаточно низкий предел допустимого алкоголя в крови – 0,2 промилле. В этой стране четко не прописаны размеры штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии. Сумма финансового наказания зависит от доходов правонарушителя. Минимальный штраф – сумма заработка водителя за 40 дней. Также, за такие правонарушения, закон предусматривает возможность лишения свободы на срок до шести месяцев. Если в крови автомобилиста выявят более 1,0 промилле, тогда его могут посадить до двух лет. Аналогичное наказание предусмотрено и для нарушителей, которые будучи пьяными, управляют, например, на лодке.

Читайте также: Штрафы для пешеходов в Украине: сколько людей поплатились за нарушение правил

В Польше предельной чертой уровня алкоголя в крови считается 0,2 промилле. Штраф за ее превышение от 145 евро. У поляков даже при низком уровне алкоголя в крови могут лишить водительских прав от 6 месяцев до трех лет или отправить в тюрьму на срок до одного месяца. Зарешетить в два года или лишить прав на срок до 10 лет в этой стране могут в случае, если уровень алкоголя в крови превышает 0,5 промилле.

Украинские штрафы растут

В Украине, в отличие от других стран, штрафы за вождение в нетрезвом состоянии – относительно небольшие. Водителям, которые выпили алкогольных напитков грозит наказание в виде штрафа в 10,2 тысяч гривен и лишение прав на 1 год. Если водитель повторно, в период 5 лет, допустил аналогичное правонарушение его ждет штраф в 40,2 тысяч гривен и лишение прав на 10 лет.

С 1 января в Украине должен вступить в силу закон, согласно которому внедрялась уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Однако столь суровое наказание для отечественных нетрезвых водителей начнет действовать с 1 июля 2020 года.



Штрафы для любителей выпить и сесть за руль – возрастут / Фото 24 канал

Уголовная ответственность грозит водителям в таких случаях:

управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления транспортом человеку, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов,

отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов,

употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником). Или, если это делается после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского осмотра.

За все эти действия пока предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 32 тысяч гривен) и лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Интересно: Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений

В случае повторного совершения правонарушения штраф составит до 51 тысячи гривен с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.