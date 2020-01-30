Штрафи в Україні: яке порушення ПДД коштуватиме водіям 51 тисячу гривень

Кермування авто в нетверезому стані або під дією наркотиків в більшості країн карається високими штрафами. Їх розмір може сягати до 9 тисяч євро. В Україні за такі порушення передбачено невисокі штрафи.

Яка кара передбачена для водіїв "під шофе" в інших країнах та коли і наскільки зростуть штрафи за такі правопорушення в Україні, – в матеріалі 24 каналу.

Закордонний досвід

Закордоном за кермування в нетверезому стані давно запроваджено високі штрафи. Приміром, у Франції водіям, у крові яких виявлено алкоголю понад 0,5 проміле, загрожує штраф від 135 євро. Для тих, хто за кермом не довше трьох років, така гранична межа закріплена на рівні 0,2 проміле. Якщо у крові водія виявлять 0,8 проміле алкоголю, водієві доведеться викласти 4 500 євро або йти у в'язницю на термін до двох років. У випадку виявлення у крові ще й наркотиків, штраф сягатиме 9 тисяч євро або ув'язнення до трьох років.

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Цікаво, що у Великобританії офіційно дозволено сідати за кермо "під шофе": рівень алкоголю в крові не повинен перевищувати показник у 0,8 проміле. Це найвищий показник у ЄС. Щоправда, у Шотландії цю граничну межу знизили до 0,5 проміле. Розмір покарання за такі правопорушення відчутний – 6,5 тисяч євро.

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Лідерами за розмірами штрафів для автомобілістів-порушників справедливо вважають скандинавські країни. У Швеції достатньо низька гранична межа допустимого алкоголю в крові – 0,2 проміле. В цій країні чітко не прописані розміри штрафів за водіння авто в нетверезому стані. Сума фінансового покарання залежить від доходів правопорушника. Мінімальний штраф – сума заробітку водія за 40 днів. Також, за такі правопорушення, закон передбачає можливість позбавлення волі терміном до шести місяців. Якщо в крові автомобіліста виявлять понад 1,0 проміле, тоді його можуть ув'язнити до двох років. Аналогічне покарання передбачено й для порушників, які будучи п'яним керують, приміром, човном.

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У Польщі граничною межею рівня алкоголю в крові вважається 0,2 проміле. Штраф за її перевищення від 145 євро. У поляків навіть за низький рівень алкоголю в крові можуть позбавити водійських прав від 6 місяців до трьох років або й відправити у вязницю на термін до одного місяця. Заґратувати на два роки або позбавити прав на строк до 10 років у цій країні можуть у випадку, якщо рівень алкоголю в крові перевищує 0,5 проміле.

Українські штрафи зростають

В Україні, на відміну від інших країн, штрафи за кермування в нетверезому стані – відносно невеликі. Водіям, які випили алкогольних напоїв загрожує покарання у вигляді штрафу в 10,2 тисяч гривень і позбавлення прав на 1 рік. Якщо водій повторно, у період 5 років, вчинив аналогічне правопорушення на нього чекає штраф у 40,2 тисяч гривень і позбавлення прав на 10 років.

З 1 січня в Україні мав набути чинності закон, згідно з яким впроваджувалась кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані. Проте настільки суворе покарання для вітчизняних нетверезих кермувальників почне діяти з 1 липня 2020 року.



Штрафи для любителів випити і сідати за кермо – зростуть / Фото 24 канал

Кримінальна відповідальність загрожуватиме водіям в таких випадках:

керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування транспортом людині, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником). Або, якщо це робиться після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного огляду.

За всі ці дії поки що передбачено штраф від 1 до 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 32 тисяч гривень) і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.

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У разі повторного вчинення правопорушення штраф складе до 51 тисячі гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.