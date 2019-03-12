Штрафи для пішоходів в Україні: скільки людей поплатилися за порушення правил

Пішоходи порушують правила дорожнього руху в Україні не менше, ніж автомобілісти. Так, протягом 2018 року поліція оформила правопорушення, які скоїли 90 тисяч 874 пішоходи. Частину з них оштрафували, а частині виписали попередження.

Штрафи для пішоходів за порушення правил дорожнього руху складають 51 гривню, повідомили 24 каналу в Національній поліції у відповідь на інформаційний запит.

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Що не можна робити пішоходам?

Пішоходові не можна виходити на проїзну частину, допоки не впевнився в тому, що немає небезпеки для нього та інших учасників руху.

Не можна раптово вибігати на дорогу, навіть на пішохідний перехід.

Не дозволено переходити дорогу поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга, або ж, якщо дорога має 4 і більше смуг.

Не можна затримуватися чи зупинятися на проїзній частині.

Заборонено ходити по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

У грудні 2018 року стало відомо, що в Україні можуть суттєво збільшити розміри штрафів за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Це дозволить значно знизити кількість ДТП, переконані фахівці.

Розмір штрафу залежатиме від місця, де пішохід скоїв порушення. Наприклад, якщо пішохід проти правил намагався подолати дорогу у 3-4 смуги, то штраф за це має складати кілька тисяч, а не 51 гривню, як зараз.