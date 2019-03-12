Штрафы для пешеходов в Украине: сколько людей поплатились за нарушение правил

Пешеходы нарушают правила дорожного движения в Украине не меньше, чем автомобилисты. Да, в течении 2018 года полиция оформила правонарушения, которые совершили 90 тысяч 874 пешехода. Часть из них оштрафовали, а части выписали предупреждение.

Штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения составляют 51 гривну, сообщили 24 каналу в Национальной полиции в ответ на информационный запрос.

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Что нельзя делать пешеходам?

Пешеходу нельзя выходить на проезжую часть, пока не убедился в том, что нет опасности для него и других участников движения.

Нельзя внезапно выбегать на дорогу, даже на пешеходный переход.

Не позволено переходить дорогу вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса, или же, если дорога имеет 4 и более полос.

Нельзя задерживаться или останавливаться на проезжей части.

Запрещено ходить по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

В декабре 2018 года стал известно, что в Украине могут существенно увеличить размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Это позволит значительно снизить количество ДТП, убеждены специалисты.

Размер штрафа будет зависеть от места, где пешеход совершил нарушение. Например, если пешеход против правил пытался преодолеть дорогу в 3-4 полосы, то штраф за это должен составлять несколько тысяч, а не 51 грн, как сейчас.