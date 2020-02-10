Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році

Тотальне недотримання правил дорожнього руху водіями – головна причина частих аварій на дорогах. В Європі ці показники суттєво нижчі, проте й штрафи за порушення ПДР значно вищі.

Як зміняться штрафи за порушення ПДР в 2020 році, – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Нові штрафи за порушення ПДР в Україні

Від порушення правил дорожнього руху вберегти наших водіїв можуть, зокрема, й значущі штрафи. Саме тому в 2020 році в МВС планують збільшити розмір цих платежів.

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Збільшення розміру штрафу очікує на такі порушення ПДР:

за перевищення максимально дозволеної швидкості руху на понад 50 км/год – 3 400 гривень (зараз 510 гривень);

за залишення місця ДТП – 3 400 гривень (зараз 255 гривень) і передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців;

за керування авто особою, яка не має на це права – 10 200 гривень (зараз 510 гривень).

Водночас, у профільному міністерстві хочуть знизити поріг перевищення швидкості, з якого настає адміністративна відповідальність, до 10 кілометрів, наразі це 20 кілометрів.

В цьому році має запрацювати й система фото- і відеофіксації на дорогах перевищення швидкості автомобілістами. Її повернення на водіїв чекає у першому кварталі цьогоріч.

Кара для ворогів електрокара

З 1 січня набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів".

В цьому законі передбачено штраф за недотримання правил зупинки і стоянки автомобілів на місці для електрокарів або створення перешкод водіям таких авто, його розмір від 340 до 510 гривень. Водночас, паркувальні інспектори мають право затримати і евакуювати автомобіль порушника.

Також депутати передбачили зелені номерні знаки для електрокарів і дорожні знаки для місць їх зарядки і парковки.



На водіїв чекають нові штрафи / Фото 24 каналу

З 1 січня штрафуватимуть тих, хто їздить на авто з єврономерами. Водії, які завезли автівку із порушенням митних правил, сплатять штраф – від 85 до 170 тисяч гривень. За використання євробляхи в комерційних цілях доведеться сплатити 34 тисячі гривень.

Захистити дітей

Наприкінці минулого року набрав чинності закон, яким передбачене покарання за перевезення дітей без автокрісел. У цьому законі прописано штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн) у разі першого порушення і 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) за повторне порушення протягом року. Ті ж санкції будуть застосовуватися за перевезення дітей до 16 років в кузові вантажних автомобілів і перевезення груп дітей в нічний час доби.

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Нагадаємо, що відповідно до Правил дорожнього руху забороняється:

• перевозити дітей зростом менше 145 сантиметрів або віком до 12 років в транспорті без спецзасобів, які дають змогу пристебнути дитину;

• дітей до 16 років в кузові будь-якого вантажного автомобіля;

• організовані групи дітей у темну пору доби.

Незважаючи на наявність цієї норми в ПДР, раніше відповідальність за її недотримання не передбачалася.

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До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дослідила, що правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті немовлят у випадку аварії приблизно на 70%. Коли йдеться про дітей старшого віку, цей показник сягає 54-80%. Таким чином, увівши цю норму автори закону намагались зменшити смертність на дорогах серед маленьких пасажирів.

Покарання для пиятиків

В Україні, на відміну від інших країн, штрафи за кермування в нетверезому стані – незначні. Водіям, які випили зайвого загрожує покарання у вигляді штрафу в 10,2 тисяч гривень і позбавлення прав на 1 рік. Якщо водій повторно, у період до 5 років, вчинив таке же правопорушення на нього чекає штраф у 40,2 тисяч гривень і позбавлення прав на 10 років. З 1 січня в Україні мав набути чинності закон, згідно з яким замість адміністративної впроваджувалась кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані. Проте настільки суворе покарання для вітчизняних нетверезих кермувальників почне діяти з 1 липня 2020 року.

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Кримінальна відповідальність загрожуватиме водіям в таких випадках:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування автівки чи іншого транспорту людині, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

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вживання водієм авто чи іншого виду транспорту після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником). Або, якщо це робиться після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного огляду.

У 2020 році штрафи за порушення ПДР мають зрости / Фото 24 канал

За всі ці дії передбачено штраф від 1 до 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 32 тисячі гривень) і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.

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У разі повторного правопорушення штраф складе до 51 тисячі гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.