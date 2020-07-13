На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт, який дасть змогу посилити відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Володимир Зеленський переконаний, що документ слід ухвалити щонайшвидше, аби такі жахливі ДТП, як на Столичному шосе поблизу Києва, не повторювалися.

Зеленський про відповідальність за ДТП

ДТП на Столичному шосе біля Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв, заявив Володимир Зеленський, пише Офіс Президента.

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Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця,

– зазначив президент.

Законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП вже у Раді

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт № 2695 про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Документ посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння:

збільшує штрафи за кермування напідпитку;

впроваджує штрафи за покидання місця ДТП;

зменшує можливості для маніпуляцій, аби уникнути відповідальності.

Очікують, що документ сприятиме

запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах;

приведе до зменшення кількості ДТП.

Терміновість ухвалення законопроєкту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених п’яними водіями та легкістю уникнення ними відповідальності.

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