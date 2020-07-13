На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект, который позволит усилить ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Владимир Зеленский убежден, что документ следует принять как можно быстрее, чтобы такие ужасные ДТП, как на Столичном шоссе вблизи Киева, не повторялись.

Зеленский об ответственности за ДТП

ДТП на Столичном шоссе возле Киева – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей, заявил Владимир Зеленский, пишет Офис Президента.

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Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца,

– отметил президент.

Законопроект об усилении ответственности за ДТП уже в Раде

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Документ ужесточает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения:

увеличивает штрафы за вождение в пьяном виде;

вводит штрафы за оставление места ДТП;

уменьшает возможности для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Ожидают, что документ будет способствовать

предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах;

приведет к уменьшению количества ДТП.

Срочность принятия законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных пьяными водителями и легкостью избежания ими ответственности.

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