Нардепи проголосували за закон, який посилив відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У разі, якщо водій в такому стані спричинить аварію, яка призведе до смерті інших людей, – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.

Це питання винесли на розгляд під час позачергового засідання Верховної Ради, пише 24 канал. За висловилися 282 парламентарів, проти проголосували 13 нардепів, утрималися – 33.

До теми Зеленський відреагував на смертельну ДТП під Києвом: готують закон

Законопроєкт збільшує штрафи за нетверезе кермування, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також "зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності". Окрім того, він регламентує поведінку водія, якщо його зупинили поліцейські.

Які штрафи передбачені законом:

За залишення місця ДТП – штраф в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів ( 3 400 гривень ) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 6 місяців, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів ( ) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 6 місяців, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. За повторну протягом року їзду без ременя безпеки – арешт на термін від 5 до 10 діб або позбавленням прав на термін від 3 до 10 діб.

– на термін від 3 до 10 діб. За п'яне водіння – штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне протягом року порушення – 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.

протягом року порушення – штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб. Якщо водій впродовж року попадається третій раз, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).

Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до трьох років.

Документ пропонує також збільшити термін ув'язнення до 7 – 12 років за водіння у "стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції", яке призвело до загибелі кількох людей.

Законопроєкт зареєстрували у парламенті ще 27 грудня 2019 року, а 2 січня передано на розгляд комітету.

Зверніть увагу! Попри це, буквально 2 липня президент Зеленський підписав закон про скасування кримінальної відповідальності за кермування авто в нетверезому стані.

Голосуванню нардепів передувала страшна ДТП під Києвом: