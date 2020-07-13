Рада посилила відповідальність за п’яне водіння
Нардепи проголосували за закон, який посилив відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У разі, якщо водій в такому стані спричинить аварію, яка призведе до смерті інших людей, – йому загрожуватиме до 12 років тюрми.
Це питання винесли на розгляд під час позачергового засідання Верховної Ради, пише 24 канал. За висловилися 282 парламентарів, проти проголосували 13 нардепів, утрималися – 33.
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Законопроєкт збільшує штрафи за нетверезе кермування, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також "зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності". Окрім того, він регламентує поведінку водія, якщо його зупинили поліцейські.
Які штрафи передбачені законом:
- За залишення місця ДТП – штраф в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів (3 400 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 6 місяців, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.
- За повторну протягом року їзду без ременя безпеки – арешт на термін від 5 до 10 діб або позбавленням прав на термін від 3 до 10 діб.
- За п'яне водіння – штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне протягом року порушення – 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.
- Якщо водій впродовж року попадається третій раз, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб (теж з позбавленням прав).
- Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до трьох років.
- Документ пропонує також збільшити термін ув'язнення до 7 – 12 років за водіння у "стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції", яке призвело до загибелі кількох людей.
Законопроєкт зареєстрували у парламенті ще 27 грудня 2019 року, а 2 січня передано на розгляд комітету.
Голосуванню нардепів передувала страшна ДТП під Києвом:
- Водій Mercedes у наркотичному та алкогольному сп’янінні 12 липня біля Козина під Києвом врізався у Hyundai, в якому їхала родина.
- В аварії загинули двоє дорослих та двоє дітей віком 8 та 10 років. Ще один хлопчик перебуває в тяжкому стані у лікарні.
- П’яний водій Антон Желепа, який вчинив цю смертельну аварію, вже неодноразово був раніше судимий.