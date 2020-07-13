Рада усилила ответственность за пьяное вождение
Нардепы проголосовали за закон, который усилил ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае, если водитель в таком состоянии повлечет аварию, которая приведет к смерти других людей, – ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Этот вопрос вынесли на рассмотрение во время внеочередного заседания Верховной Рады, пишет 24 канал. За высказались 282 парламентария, против проголосовали 13 нардепов, воздержались – 33.
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Законопроект увеличивает штрафы за нетрезвое вождение, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также "уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности". Кроме того, он регламентирует поведение водителя, если его остановили полицейские.
Какие штрафы предусмотрены законом:
- За оставление места ДТП – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3 400 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.
- За повторную в течение года езду без ремня безопасности – арест на срок от 5 до 10 суток или лишением прав на срок от 3 до 10 суток.
- За пьяное вождение – штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное нарушение в течение года – 20 400 гривен штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток.
- Если водитель в течение года попадается третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).
- Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до осмотра повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.
- Документ предлагает также увеличить срок заключения до 7 – 12 лет за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции", которое привело к гибели нескольких человек.
Законопроект зарегистрировали в парламенте еще 27 декабря 2019 года, а 2 января передан на рассмотрение комитета.
Голосованию нардепов предшествовало страшное ДТП под Киевом:
- Водитель Mercedes в наркотическом и алкогольном опьянении 12 июля возле Козина под Киевом врезался в Hyundai, в котором ехала семья.
- В аварии погибли двое взрослых и двое детей возрастом 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.
- Пьяный водитель Антон Желепа, который совершил эту смертельную аварию, уже неоднократно был ранее судим.