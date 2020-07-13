Нардепы проголосовали за закон, который усилил ответственность водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае, если водитель в таком состоянии повлечет аварию, которая приведет к смерти других людей, – ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Этот вопрос вынесли на рассмотрение во время внеочередного заседания Верховной Рады, пишет 24 канал. За высказались 282 парламентария, против проголосовали 13 нардепов, воздержались – 33.

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Законопроект увеличивает штрафы за нетрезвое вождение, вводит штрафы за покидание места ДТП, а также "уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности". Кроме того, он регламентирует поведение водителя, если его остановили полицейские.

Какие штрафы предусмотрены законом:

За оставление места ДТП – штраф в размере 200 необлагаемых минимумов ( 3 400 гривен ) или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

в размере 200 необлагаемых минимумов ( ) или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, или административный арест на срок от 10 до 15 суток. За повторную в течение года езду без ремня безопасности – арест на срок от 5 до 10 суток или лишением прав на срок от 3 до 10 суток.

на срок от 3 до 10 суток. За пьяное вождение – штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное нарушение в течение года – 20 400 гривен штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток.

нарушение в течение года – штрафа с лишением прав на 3 года или административный арест на срок 10 суток. Если водитель в течение года попадается третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до осмотра повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Документ предлагает также увеличить срок заключения до 7 – 12 лет за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции", которое привело к гибели нескольких человек.

Законопроект зарегистрировали в парламенте еще 27 декабря 2019 года, а 2 января передан на рассмотрение комитета.

Обратите внимание! Несмотря на это, буквально 2 июля президент Зеленский подписал закон об отмене уголовной ответственности за вождение авто в нетрезвом состоянии.

Голосованию нардепов предшествовало страшное ДТП под Киевом: