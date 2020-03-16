Відеофіксація порушень ПДР в Україні: кого штрафуватимуть

В 2019 році на дорогах унаслідок ДТП загинуло 3 454 людей. В боротьбі зі злісними порушниками МВС вводить фотовідеофіксацію дорожнього руху. В яких містах, де на дорогах вже є камери та хто платитиме штрафи за порушення ПДР – власник чи водій автівки, – в матеріалі 24 каналу.

Порушив – плати

В Україні завершився період підготовки до введення автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вже готові законодавчі та підзаконні акти. 12 березня у столиці запрацювало 20 камер, ще 30 буде встановлено у Київській області. Їх встановлять у тих місцях, де за статистикою гинуло найбільше людей.

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Протягом перших 45 днів камери працюватимуть в режимі інформування та попередження. Після адаптаційного періоду водіям, які полюбляють нехтувати ПДР доведеться платити за всі порушення. Адже камери бачитимуть все і домовитись з ними не вийде.

Згодом кількість камер по всій країні збільшиться. Ви до цього готові? Сподіваюся, що так! Це трохи дискомфортно після десятиріч "вольниці" – але це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах,

– заявив міністр МВС Арсен Аваков.



Уникнути покарання за порушення ПДР – не вийде / Фото 24 каналу

Система автоматичної фотовідеофіксації – це не просто камери, встановлені на стовпі над дорогою, а складна високотехнічна система. До складу якої входить таке обладнання: сертифікованих і стандартизованих комплексів фотовідеофіксації та робочих станцій обробки даних; сучасного, захищеного від втручання програмного забезпечення та кваліфікованих операторів робочих станцій. У цій програмі МВС – є таким собі мозком системи.

Ми забезпечуємо її роботу, збір та обробку даних, надаємо інформацію щодо зафіксованих порушень ПДР. Тоді як придбання, встановлення та обслуговування камер здійснюється так: у містах – місцева влада, а на дорогах державного значення – Державне агентство автомобільних доріг України,

– розповів Арсен Аваков.

Тонкощі роботи

Якщо водій порушив ПДР інформація про цей випадок потрапляє до системи електронної фіксації. Поліцейський перевіряє чи було вчинене правопорушення та чи є повні дані про відповідального, транспортний засіб, відповідність номерного знаку до марки і моделі автівки.

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Водночас, завдяки цій системі у поліції полегшиться пошук викрадених автівок або тих, що знаходяться у розшуку, угоні, чи у яких невідповідний номерний знак. Ця інформація передаватиметься та оброблятиметься іншими службами. Після перевірки поліцейським на відповідність всіх даних та визначення ним же, що цієї інформації достатньо аби притягти порушника до відповідальності, він формує постанову і накладає електронний підпис. Потім постанова автоматично надсилається до установи, яка її друкує і відправляє до адресата.

Цю інформацію можна буде отримати не лише в паперовому вигляді, а й подивитись в електронному кабінеті водія,

– говорить перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Хто заплатить штраф?

Кому насправді доведеться оплачувати штраф – власнику чи водієві автівки. Це питання наразі турбує багатьох. Специфіка штрафів у тому, що вони надходитимуть на адресу власника транспортного засобу, а не водія.

Якщо ж трапився інцидент на дорозі, а за кермом був не власник, а хтось інший, тоді перший зможе уникнути штрафу лише за умови, що сам водій зізнається у вчиненні порушення або якщо автівку викрали. Тобто дали дружині чи чоловікові автівку щоби поїхати у магазин, він її побив, але ж платитиме штраф той, на кого вона зареєстрована.

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Курсують нашими дорогами автомобілі з іноземною реєстрацією. За порушення ПДР цим транспортним засобом відповідатиме людина, яка завезла його на територію України.

Тож, як би не хотілось порушникам ПДР, але відповідати за свої вчинки доведеться. Якщо ж вони "забуватимуть" це робити, у них виникнуть неприємності. Приміром, в процесі перереєстрації автівки.

В Україні наразі працює два сервіси для перевірки інформації щодо порушення правил дорожнього руху. Перший – e-driver.hsc.gov.ua електронний кабінет водія та на сайті МВС – bdr.mvs.gov.ua Найближчим часом ще почнуть працювати мобільні додатки, які будуть у форматі push-повідомлень інформувати про те, чи є дані про факт перевищення швидкості.

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До слова, у європейських країнах багато років діє система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Завдяки такій цілодобовій "увазі" камер вдалося суттєво знизити кількість смертельних випадків на дорогах.

Адреси встановлених камер фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у місті Києві: