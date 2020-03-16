Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: кого будут штрафовать

В 2019 году на дорогах в результате ДТП погибли 3 454 человека. В борьбе со злостными нарушителями МВД вводит фотовидеофиксацию дорожного движения. В каких городах, где на дорогах уже есть камеры и кто будет платить штрафы за нарушение ПДД – владелец или водитель машины, – в материале 24 канала.

Нарушил – плати

В Украине завершился период подготовки к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже готовы законодательные и подзаконные акты. 12 марта в столице заработало 20 камер, еще 30 будет установлен в Киевской области. Их установят в тех местах, где по статистике погибало больше всего людей.

Рекомендуем Правительство планирует ужесточить наказание за наезды на людей

В течение первых 45 дней камеры будут работать в режиме информирования и предупреждения. После адаптационного периода водителям, которые любят пренебрегать ПДД, придется платить за все нарушения. Ведь камеры будут видеть все, и договориться с ними не получится.

Со временем количество камер по всей стране увеличится. Вы к этому готовы? Надеюсь, что да! Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах,

– заявил министр МВД Арсен Аваков.



Избежать наказания за нарушение ПДД – не получится / Фото 24 канала

Система автоматической фотовидеофиксации – это не просто камеры, установленные на столбе над дорогой, а сложная высокотехничная система. В состав которой входит следующее оборудование: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения и квалифицированных операторов рабочих станций. В этой программе МВД – является неким мозгом системы.

Мы обеспечиваем ее работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушениях ПДД. Тогда как приобретение, установка и обслуживание камер осуществляется так: в городах – местные власти, а на дорогах государственного значения – Государственное агентство автомобильных дорог Украины,

– рассказал Арсен Аваков.

Тонкости работы

Если водитель нарушил ПДД, информация об этом случае попадает в систему электронной фиксации. Полицейский проверяет было ли совершенное правонарушение и есть ли полные данные об ответственном, транспортном средстве, соответствии номерного знака к марке и модели автомобиля.

Стоит знать Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

В то же время, благодаря этой системе в полиции упростится поиск похищенных автомобилей или находящихся в розыске, угоне, или у которых неподходящий номерной знак. Эта информация будет передаваться и обрабатываться другими службами. После проверки полицейским на соответствие всех данных и определение им же, что этой информации достаточно, чтобы привлечь нарушителя к ответственности, он формирует постановление и накладывает электронную подпись. Затем постановление автоматически направляется в учреждение, которое егопечатает и отправляет адресату.

Эту информацию можно будет получить не только в бумажном виде, а и посмотреть в электронном кабинете водителя,

– говорит первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Об ужасах поведения водителей на дорогах, смотрите здесь:

Кто заплатит штраф?

Кому на самом деле придется оплачивать штраф – владельцу или водителю автомобиля. Этот вопрос сейчас беспокоит многих. Специфика штрафов в том, что они поступают на адрес владельца транспортного средства, а не водителя.

Если же случился инцидент на дороге, а за рулем был не владелец, а кто-то другой, тогда первый сможет избежать штрафа только при условии, что сам водитель признается в совершении нарушения или если машину угнали. То есть дали жене или мужу машину чтобы поехать в магазин, он ее разбил, но будет платить штраф тот, на кого она зарегистрирована.

Читайте также Штрафы в Украине: какое нарушение ПДД будет стоить водителям 51 тысячу гривен

Курсируют по нашим дорогам автомобили с иностранной регистрацией. За нарушение ПДД этим транспортным средством будет отвечать человек, который ввез его на территорию Украины.

Поэтому, как бы ни хотелось нарушителям ПДД, но отвечать за свои поступки придется. Если же они "забудут" это делать, у них возникнут неприятности. К примеру, в процессе перерегистрации машины.

В Украине сейчас работает два сервиса для проверки информации о нарушении правил дорожного движения. Первый – e-driver.hsc.gov.ua электронный кабинет водителя и на сайте МВД – bdr.mvs.gov.ua в Ближайшее время еще начнут работать мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, имеются ли данные о факте превышения скорости.

Стоит знать В Украине запускают глобальную видеофиксацию нарушений ПДД, – Аваков

К слову, в европейских странах много лет действует система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря такому круглосуточному "вниманию" камер удалось существенно снизить количество смертельных случаев на дорогах.

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в городе Киеве: