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      В Украине запускают глобальную видеофиксацию нарушений ПДД, – Аваков

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      В Украине завершили подготовку к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В ближайшие дни стартует переходный период, когда система будет работать в режиме информирования и предупреждения. Однако впоследствии нарушителей будут штрафовать и наказывать полноценно.

      О готовности запускать масштабную видеофиксацию нарушений правил дорожного движения по всей Украине сообщил в Твиттере глава МВД Арсен Аваков.

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      Завершен период подготовки. Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты,
      – написал Аваков.

      По его словам, в ближайшие дни объявят о начале переходного периода. Он продлится 45 дней. В это время камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. После этого за нарушение штрафовать и наказывать будут уже полноценно.

      Министр внутренних дел также добавил, количество камер на дорогах Украины будут увеличивать.

      Важно! На дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю. В течение 2019 произошли 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 4 тысячи человек, еще 36 тысяч – получили травмы.

      смертність на дорогахСколько человек погибли в Украине на дорогах / Твиттер Авакова

      Что известно о системе автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения

      • Еще в августе 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит фото- и видеофиксацию нарушений на дороге.
      • В марте 2019 года Аваков обещал полностью запустить систему к концу 2019 года, однако процесс затянулся.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Новые правила дорожного движения Дороги Арсен Аваков Министерство внутренних дел
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