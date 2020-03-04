В Украине запускают глобальную видеофиксацию нарушений ПДД, – Аваков

В Украине завершили подготовку к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В ближайшие дни стартует переходный период, когда система будет работать в режиме информирования и предупреждения. Однако впоследствии нарушителей будут штрафовать и наказывать полноценно.

О готовности запускать масштабную видеофиксацию нарушений правил дорожного движения по всей Украине сообщил в Твиттере глава МВД Арсен Аваков.

Обратите внимание: Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

Завершен период подготовки. Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты,

– написал Аваков.

По его словам, в ближайшие дни объявят о начале переходного периода. Он продлится 45 дней. В это время камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. После этого за нарушение штрафовать и наказывать будут уже полноценно.

Министр внутренних дел также добавил, количество камер на дорогах Украины будут увеличивать.

Ви готові? Найближчим часом МВС запускає фотовідеофіксацію порушень ДТП - 45 днів перехідний період, а далі в повному обсязі штрафи та покарання — по всій країні. Це єдиний дієвий спосіб скоротити смертність на дорогах! Coming soon!https://t.co/912sDK53Oc pic.twitter.com/q4f7oRHoHX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 4, 2020

Важно! На дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю. В течение 2019 произошли 160 тысяч ДТП, в которых погибли почти 4 тысячи человек, еще 36 тысяч – получили травмы.

Сколько человек погибли в Украине на дорогах / Твиттер Авакова

Что известно о системе автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Еще в августе 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит фото- и видеофиксацию нарушений на дороге.

В марте 2019 года Аваков обещал полностью запустить систему к концу 2019 года, однако процесс затянулся.

Читайте также: Почему Авакова оставят на должности: объяснение Корниенко