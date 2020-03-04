Почему Авакова оставят на должности: объяснение Корниенко
Несмотря на то, что все министры уйдут в отставку вместе с премьером Алексеем Гончаруком, четырем удастся остаться в своих креслах. Среди этих счастливчиков и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил это тем, что Аваков "уже долгое время в должности и хорошо разбирается в этой сфере", сообщила корреспондент 24 канала.
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Корниенко добавил, что в этом решении есть свои плюсы и минусы. Он отметил, что в вопросе реформы правоохранительной системы к Авакову есть ряд вопросов.
Минус в том, что накапливается отрицательный рейтинг из-за того, что реформу все-таки надо было довести до конца. Где-то из-за каких-то политических атак конкурентов,
– заявил Корниенко.
Он отметил, что Аваков имеет необходимый опыт работы в правоохранительной системе. А пограничная служба и ГСЧС работают в штатном режиме и нареканий на их работу нет.
Смотрите видео: Корниенко объяснил, почему Авакова оставят на должности
Все, что известно о министре внутренних дел Украины – читайте по ссылке
Что известно о реформе правоохранительной системы?Реформа системы МВД началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла закон о "Национальной полиции". Милиция стала полицией, а на смену старой патрульно-постовой службе и ГАИ пришли новые патрульные. Их отбирали на открытом конкурсе после экзаменов, учили инструкторы из США. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил о росте доверия населения к новой полиции.
Реформу считают проваленной, ведь перезагрузки правоохранительных органов в Украине так и не произошло После аттестации уволили только 7% полицейских. Половина из уволенных затем возобновилась через суды, утверждает он.
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Ранее украинские СМИ сообщили, что премьер-министр хочет уйти в отставку. Сам Гончарук долгое время это отрицал, однако 4 марта его заявление таки поступило в Раду. Денис Шмыгаль заменит Гончарука в должности.
Вместе с ним в отставку уйдут большинство его министров. Лишь 4 останутся на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:
- вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:
- вицепремьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные министерство культуры и министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.
Однако Бородянский и Милованов могут отказаться от постов в новых министерствах. По предварительной информации, не менее 10 министерств получат новых руководителей. Речь идет о:
- Министерство финансов возглавит Игорь Уманский;
- Минэкономики – Роман Жуковский;
- Министерство развития общин и территорий – Алексей Чернышев или Людмила Бугай;
- Министерство по реинтеграции – Алексей Резников;
- Министерство здравоохранения – Илья Емец;
- Министерство спорта – Вадим Гутцайт;
- Минобороны – Андрей Таран;
- Министерство соцполитики – Марина Лазебная;
- Министерство ветеранов – Сергей Бессараб;
- Минэнергетики – Иван Плачков.