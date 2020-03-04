Почему Авакова оставят на должности: объяснение Корниенко

Несмотря на то, что все министры уйдут в отставку вместе с премьером Алексеем Гончаруком, четырем удастся остаться в своих креслах. Среди этих счастливчиков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил это тем, что Аваков "уже долгое время в должности и хорошо разбирается в этой сфере", сообщила корреспондент 24 канала.

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Корниенко добавил, что в этом решении есть свои плюсы и минусы. Он отметил, что в вопросе реформы правоохранительной системы к Авакову есть ряд вопросов.

Минус в том, что накапливается отрицательный рейтинг из-за того, что реформу все-таки надо было довести до конца. Где-то из-за каких-то политических атак конкурентов,

– заявил Корниенко.

Он отметил, что Аваков имеет необходимый опыт работы в правоохранительной системе. А пограничная служба и ГСЧС работают в штатном режиме и нареканий на их работу нет.

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Все, что известно о министре внутренних дел Украины – читайте по ссылке

Что известно о реформе правоохранительной системы?Реформа системы МВД началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла закон о "Национальной полиции". Милиция стала полицией, а на смену старой патрульно-постовой службе и ГАИ пришли новые патрульные. Их отбирали на открытом конкурсе после экзаменов, учили инструкторы из США. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил о росте доверия населения к новой полиции.



Реформу считают проваленной, ведь перезагрузки правоохранительных органов в Украине так и не произошло После аттестации уволили только 7% полицейских. Половина из уволенных затем возобновилась через суды, утверждает он.

Что известно об изменениях в Кабмине: главное

Ранее украинские СМИ сообщили, что премьер-министр хочет уйти в отставку. Сам Гончарук долгое время это отрицал, однако 4 марта его заявление таки поступило в Раду. Денис Шмыгаль заменит Гончарука в должности.

Вместе с ним в отставку уйдут большинство его министров. Лишь 4 останутся на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:

вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

министр юстиции Денис Малюська;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

вицепремьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

будет теперь и министром иностранных дел. Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные министерство культуры и министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

Однако Бородянский и Милованов могут отказаться от постов в новых министерствах. По предварительной информации, не менее 10 министерств получат новых руководителей. Речь идет о: