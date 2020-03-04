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      Почему Авакова оставят на должности: объяснение Корниенко

      - Читати новину українською

      Несмотря на то, что все министры уйдут в отставку вместе с премьером Алексеем Гончаруком, четырем удастся остаться в своих креслах. Среди этих счастливчиков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил это тем, что Аваков "уже долгое время в должности и хорошо разбирается в этой сфере", сообщила корреспондент 24 канала.

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      Корниенко добавил, что в этом решении есть свои плюсы и минусы. Он отметил, что в вопросе реформы правоохранительной системы к Авакову есть ряд вопросов.

      Минус в том, что накапливается отрицательный рейтинг из-за того, что реформу все-таки надо было довести до конца. Где-то из-за каких-то политических атак конкурентов,
       – заявил Корниенко.

      Он отметил, что Аваков имеет необходимый опыт работы в правоохранительной системе. А пограничная служба и ГСЧС работают в штатном режиме и нареканий на их работу нет.

      Смотрите видео: Корниенко объяснил, почему Авакова оставят на должности

      Все, что известно о министре внутренних дел Украины – читайте по ссылке

      Что известно о реформе правоохранительной системы?Реформа системы МВД началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла закон о "Национальной полиции". Милиция стала полицией, а на смену старой патрульно-постовой службе и ГАИ пришли новые патрульные. Их отбирали на открытом конкурсе после экзаменов, учили инструкторы из США. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил о росте доверия населения к новой полиции.

      Реформу считают проваленной, ведь перезагрузки правоохранительных органов в Украине так и не произошло После аттестации уволили только 7% полицейских. Половина из уволенных затем возобновилась через суды, утверждает он.

      Что известно об изменениях в Кабмине: главное

      Ранее украинские СМИ сообщили, что премьер-министр хочет уйти в отставку. Сам Гончарук долгое время это отрицал, однако 4 марта его заявление таки поступило в Раду. Денис Шмыгаль заменит Гончарука в должности.

      Вместе с ним в отставку уйдут большинство его министров. Лишь 4 останутся на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:

      • вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

      • вицепремьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные министерство культуры и министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

      Однако Бородянский и Милованов могут отказаться от постов в новых министерствах. По предварительной информации, не менее 10 министерств получат новых руководителей. Речь идет о:

      • Министерство финансов возглавит Игорь Уманский;
      • Минэкономики – Роман Жуковский;
      • Министерство развития общин и территорий – Алексей Чернышев или Людмила Бугай;
      • Министерство по реинтеграции – Алексей Резников;
      • Министерство здравоохранения – Илья Емец;
      • Министерство спорта – Вадим Гутцайт;
      • Минобороны – Андрей Таран;
      • Министерство соцполитики – Марина Лазебная;
      • Министерство ветеранов – Сергей Бессараб;
      • Минэнергетики – Иван Плачков.
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      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Отставка правительства Гончарука Александр Корниенко Слуга народа Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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