Чому Авакова залишать на посаді: пояснення Корнієнка

Попри те, що усі міністри підуть у відставку разом з прем'єром Олексієм Гончаруком, чотирьом таки вдасться залишитися у своїх кріслах. Серед цих щасливчиків і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив це тим, що Аваков "вже довгий час на посаді та добре розбирається у цій сфері", повідомила кореспондентка 24 каналу.

Важливо: Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

Корнієнко додав, що у цьому рішенні є свої плюси та мінуси. Він зазначив, що у питанні реформи правоохоронної системи до Авакова є низка питань.

Мінус у тому, що накопичується негативний рейтинг через те, що реформу все-таки треба було довести до кінця. Десь через якісь політичні атаки конкурентів,

– заявив Корнієнко.

Він наголосив, що натомість Аваков має необхідний досвід роботи у правоохоронній системі. А прикордонна служба та ДСНС працюють у штатному режимі та нарікань на їх роботу немає.

Дивіться відео: Корнієнко пояснив, чому Авакова залишать на посаді

Все, що відомо про міністра внутрішніх справ України – читайте за посиланням

Що відомо про реформу правоохоронної системи?Реформа системи МВС почалась у 2015 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про "Національну поліцію". Міліція стала поліцією, а на зміну старій патрульно-постовій службі та ДАІ прийшли нові патрульні. Їх відбирали на відкритому конкурсі після іспитів, навчали інструктори зі США. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив про зростання довіри населення до нової поліції.



Реформу вважають проваленою, адже перезавантаження правоохоронних органів в Україні так і не відбулося Після атестації звільнили лише 7% поліцейських. Половина зі звільнених потім відновилась через суди, твердить він.

Що відомо про зміни у Кабміні: головне

Раніше українські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр хоче піти у відставку. Сам Гончарук тривалий час це заперечував, однак 4 березня його заява таки надійшла до Ради. Денис Шмигаль замінить Гончарука на посаді.

Разом з ним у відставку підуть більшість його міністрів. Лише 4 залишаться на своїх посадах у новому уряді Шмигаля:

віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

буде тепер і міністром закордонних справ. Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

Однак Бородянський і Милованов можуть відмовитися від посад у нових міністерствах. За попередньою інформацією, щонайменше 10 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про: