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      В Україні запускають глобальну відеофіксацію порушень ПДР, – Аваков

      - Читать новость на русском
      Аваков анонсував запуск глобальної відеофіксації порушень ПДР / censor.net.ua

      В Україні завершили підготовку до введення автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Найближчими днями стартує перехідний період, коли система працюватиме в режимі інформування і попередження. Однак згодом порушників штрафуватимуть та каратимуть повноцінно.

      Про готовність запускати масштабну відеофіксацію порушень правил дорожнього руху по всій Україні повідомив у твіттері очільник МВС Арсен Аваков.

      Зверніть увагу: Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році

      Завершено період підготовки. Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести,
      – написав Аваков.

      За його словами, найближчими днями оголосять про початок перехідного періоду. Він триватиме 45 днів. У цей час камери фотовідеофіксації працюватимуть у режимі інформування та попередження. Після цього за порушення штрафуватимуть та каратимуть вже повноцінно.

      Міністр внутрішніх справ також додав, кількість камер на дорогах України будуть збільшувати.

      Важливо! На дорогах країни гине від 38 до 50 людей щотижня. Впродовж 2019 року стались 160 тисяч ДТП, у яких загинули майже 4 тисячі людей, ще 36 тисяч – отримали травми.

      смертність на дорогах
      Скільки людей загинули в Україні на дорогах / Твіттер Авакова

      Що відомо про систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху

      • Ще у серпні 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує фото- та відеофіксацію порушень на дорозі.
      • У березні 2019 року Аваков обіцяв повністю запустити систему до кінця 2019 року, однак процес затягнувся.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Транспорт Нові правила дорожнього руху Дороги Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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