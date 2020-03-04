В Україні запускають глобальну відеофіксацію порушень ПДР, – Аваков

В Україні завершили підготовку до введення автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Найближчими днями стартує перехідний період, коли система працюватиме в режимі інформування і попередження. Однак згодом порушників штрафуватимуть та каратимуть повноцінно.

Про готовність запускати масштабну відеофіксацію порушень правил дорожнього руху по всій Україні повідомив у твіттері очільник МВС Арсен Аваков.

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Завершено період підготовки. Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести,

– написав Аваков.

За його словами, найближчими днями оголосять про початок перехідного періоду. Він триватиме 45 днів. У цей час камери фотовідеофіксації працюватимуть у режимі інформування та попередження. Після цього за порушення штрафуватимуть та каратимуть вже повноцінно.

Міністр внутрішніх справ також додав, кількість камер на дорогах України будуть збільшувати.

Ви готові? Найближчим часом МВС запускає фотовідеофіксацію порушень ДТП - 45 днів перехідний період, а далі в повному обсязі штрафи та покарання — по всій країні. Це єдиний дієвий спосіб скоротити смертність на дорогах! Coming soon!https://t.co/912sDK53Oc pic.twitter.com/q4f7oRHoHX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 4, 2020

Важливо! На дорогах країни гине від 38 до 50 людей щотижня. Впродовж 2019 року стались 160 тисяч ДТП, у яких загинули майже 4 тисячі людей, ще 36 тисяч – отримали травми.



Скільки людей загинули в Україні на дорогах / Твіттер Авакова

Що відомо про систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху

Ще у серпні 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує фото- та відеофіксацію порушень на дорозі.

У березні 2019 року Аваков обіцяв повністю запустити систему до кінця 2019 року, однак процес затягнувся.

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