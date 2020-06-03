Верховная Рада на своем заседании 3 июня приняла основу законопроект номер 2697. Он предусматривает штраф для пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

За этот законопроект проголосовали 277 нардепов, передает 24 канал.

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Что предусматривает законопроект

Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные статьи Кодекса об административных правонарушениях. В частности говорится о повышении размера штрафа за нарушение пешеходами ПДД, в частности в случаях:

если человек находится в состоянии опьянения;

ее действия привели к созданию аварийной ситуации.

Размер штрафов

Переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимся транспортом, а также игнорирование светофоров наказывается штрафом в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 255 гривен.

За те же нарушения, совершенные человеком, находящимся в состоянии опьянения предлагается установить штраф в размере 510 гривен.

Если же пешеходы вызвали аварийную обстановку, им грозит до 680 гривен штрафа.

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Какие штрафы были раньше

В большинстве случаев пешеход, нарушивший ПДД, отделывался лишь предупреждением. Однако, если вину таки доказывали, то наказание было в разы меньше. К примеру, переход проезжей части в неустановленных местах каралось штрафом в 51 гривну. Если же человек находился в состоянии опьянения, то штраф составлял 136 гривен.

Видеофиксация ПДД на дорогах: что известно

С 1 июня в Киеве установили системы видеофиксации нарушения ПДД, они размещены на тех участках, где случается больше всего ДТП. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вскоре еще 5 камер установят во Львовской области. А вообще в планах Мининфраструктуры – до конца 2020 года запустить не менее 220 таких камер.



Карта с расположением камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве / инфографика 24 канала