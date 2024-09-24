Журналисты обнаружили, что стоимость некоторых автомобилей достигает сотен тысяч долларов, но они отсутствуют в декларациях. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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Как нардепы избегают декларации люксовых авто

Нардеп из группы "Доверие" Сергей Минько сейчас посещает парламентские заседания на новенькой BMW X7 2022 года, которую приобрели весной 2024. Стоимость похожих автомобилей начинается от 90 тысяч долларов. Однако в декларации нардепа этой машины нет.

BMW X7 Сергея Манько / Фото Bihus.info

Однако, похоже, что это не единственный люксовый автомобиль депутата. Журналисты заметили, что Минько выезжает из своего загородного дома на Mercedes GLE 53 AMG 2023 года выпуска, приобретенном также весной по цене не менее 120 тысяч долларов, однако этот автомобиль также не задекларирован.

Mercedes GLE 53 AMG Сергея Манько / Фото Bihus.info

Журналисты выяснили, что оба автомобиля зарегистрированы на компанию "Агрорекавери", владелицей которой является сестра депутата Ирина Гришина. Согласно документам, компания занимается выращиванием зерновых культур и растениеводством. Фирму основали в апреле 2024 года, и вскоре после этого на нее начали оформлять дорогие автомобили.

В то же время в комментарии журналистам Манько лишь пообещал задекларировать все позже.

Все, что подпадает декларированию, будет отражено в декларации за 2024 год,

– ответил журналистам Манько.

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Мандзий также сменил авто, пересев на новую Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью около 55 тысяч долларов. Автомобиль зарегистрирован на компанию "Системы для бизнеса 2", владельцем которой официально является сам Мандзий.

Отвечая на запрос журналистов, депутат объяснил, что пользуется авто на условиях аренды, и информация об этом будет внесена в декларацию в соответствующие сроки согласно законодательству.

Toyota Land Cruiser Prado Сергея Мандзия / Фото Bihus.info

Другой нардеп из "Слуги народа", Богдан Кицак из Бердичева, который в своей декларации не владеет ни одним автомобилем, приехал на одно из последних заседаний Верховной Рады на Toyota RAV 4.

Хотя это авто 2023 года выпуска нельзя считать элитным, его цена начинается от 36 тысяч долларов. Владелицей этой Toyota в начале 2024 года стала 69-летняя мать Кицака, которая ранее работала в Бердичевском педагогическом колледже.

По словам коллег, женщина не проживает в Украине с начала полномасштабного вторжения, но авто, которым теперь пользуется ее сын, все же было приобретено. Сначала Кицак заявил, что не имеет собственного автомобиля и время от времени пользуется машинами друзей.

Однако, поняв, что его заметили с новым RAV4, он добавил, что впоследствии внесет эту машину в декларацию, отметив, что куплена она за средства, полученные от продажи семейной недвижимости.

Toyota RAV 4 Богдана Кицака / Фото Bihus.info

В то же время самое дорогое пополнение автопарка сделал народный депутат от группы "За будущее" Анатолий Урбанский.

Его новый MERCEDES-BENZ G 63 AMG, который приобрела жена Елена Урбанская, обошелся семье в 8 миллионов гривен. Жена нардепа является предпринимателем и занимается ресторанной деятельностью, однако ее доход в 2023 году составлял лишь чуть более половины стоимости автомобиля.

Таким образом, можно предположить, что семья использовала свои сбережения для покупки авто. В ответ на вопрос журналистов о целесообразности приобретения таких дорогих автомобилей во время войны, нардеп отметил, что его семья оказывает благотворительную помощь как военным, так и гражданским.

"К сожалению, Украина пока не производит легковые автомобили такого класса, однако надеюсь после победы – будет", – заявил Урбанский.