В начале сентября Виталий Коваль был назначен новым министром аграрной политики и продовольствия. До этого чиновник меньше года возглавлял Фонд госимущества. А ранее был главою Ровенской ОГА в течение 4 лет.

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Теща-пенсионерка и квартира за миллионы

Журналисты выяснили, что сейчас Виталий Коваль проживает в квартире, которая принадлежит его теще. Речь идет о жилье на 170 квадратных метров в жилом комплексе премиум-класса возле Голосеевского парка в Киеве. Этот дом мог стоить 17,7 миллиона гривен.

Из декларации Коваля следует, что с августа 2023 года его жена арендует квартиру у своей матери Галины Петровны Баранюк. В этом доме проживает вся семья министра.

Установлено, что госпожа Галина купила квартиру в июле 2021 года.

69-летняя Галина Баранюк всю жизнь живет в Черновцах. Она – пенсионерка, которая ранее работала бухгалтером на различных предприятиях в Черновцах.

Что интересно, течение 2014 – 2020 годов Галина Баранюк вместе заработала 495 тысяч гривен. Это означает, что в среднем ее ежемесячный доход в течение указанных 7 лет составлял 6 тысяч гривен в месяц. Также известно, что женщина не продавала объектов недвижимости, которые могли бы позволить ей в 2021 году купить квартиру в Киеве за 17,7 миллиона гривен.

В ответ на вопрос журналистов, откуда у госпожи Галины такие деньги на жилье, женщина бросила трубку.

Теща купила дорогую квартиру, когда зять работал в ОГА

Теща Коваля обзавелась квартирой за десятки миллионов в тот период, когда он сам работал председателем Ровенской ОГА.

Привлекает внимание тот факт, что еще за год до этого назначения у чиновника было более 1 миллиона 300 тысяч гривен долгов и налоговых обязательств.

Как пишет издание "Четвертая власть", в то время Коваль зарабатывал чуть более 8 тысяч гривен в месяц, управляя ООО "Санако" и ООО "ВВВ Монтаж".

Когда Коваль пришел работать в Ровенскую ОГА, то фирма "Ровноавтошляхбуд" стала забирать практически все эксплуатационное содержание и ремонт дорог на Ровенщине.

Журналисты указывают на связь фирмы Коваля "ВВВ Монтаж" и "Ровноавтошляхбуд". С приходом Коваля к власти последняя начала получать многомиллионные подряды.