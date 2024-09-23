На початку вересня Віталія Коваля було призначено новим міністром аграрної політики та продовольства. До цього чиновник менше року очолював Фонд держмайна. А раніше був головою Рівненської ОДА протягом 4 років.

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Теща-пенсіонерка і квартира за мільйони

Журналісти з'ясували, що наразі Віталій Коваль проживає у квартирі, яка належить його тещі. Йдеться про житло на 170 квадратних метрів у житловому комплексі преміумкласу біля Голосіївського парку у Києві. Ця оселя могла коштувати 17,7 мільйона гривень.

З декларації Коваля випливає, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у своєї матері Галини Петрівни Баранюк. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра.

Встановлено, що пані Галина купила квартиру у липні 2021 року.

69-річна Галина Баранюк все життя мешкає у Чернівцях. Вона – пенсіонерка, яка раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях.

Що цікаво, протягом 2014 – 2020 років Галина Баранюк разом заробила 495 тисяч гривень. Це означає, що в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених 7 років становив 6 тисяч гривень на місяць. Також відомо, що жінка не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 мільйона гривень.

У відповідь на запитання журналістів, звідки у пані Галини такі гроші на житло, жінка кинула слухавку.

Теща купила дорогу квартиру, коли зять працював в ОДА

Теща Коваля обзавелася квартирою за десятки мільйонів у той період, коли він сам працював головою Рівненської ОДА.

Привертає увагу той факт, що ще за рік до цього призначення у посадовця було понад 1 мільйон 300 тисяч гривень боргів та податкових зобов’язань.

Як пише видання "Четверта влада", на той час Коваль заробляв трохи більше 8 тисяч гривень у місяць, керуючи ТзОВ "Санако" та ТзОВ "ВВВ Монтаж".

Коли Коваль прийшов працювати в Рівненську ОДА, то фірма "Рівнеавтошляхбуд" стала забирати практично все експлуатаційне утримання та ремонт доріг на Рівненщині.

Журналісти вказують на зв'язок фірми Коваля "ВВВ Монтаж" та "Рівнеавтошляхбуд". З приходом Коваля до влади остання почала отримувати багатомільйонні підряди.