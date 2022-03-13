Законопроект №7141 предусматривает ежемесячную выплату отдельным категориям граждан. Она будет составлять от 1 до 3 прожиточных минимумов, установленных на 1 января. В настоящее время минимальная зарплата составляет 6500 гривен.

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Кому предлагают назначить выплаты

Инициаторы законопроекта предлагают установить ежемесячные выплаты Героям Украины, полным рыцарям и кавалерам орденов "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" и их семьям.

Ежемесячно рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" третьей ступени степенями (полные рыцари) предлагают платить две минимальные заработные платы, а кавалерам ордена "За мужество" третьей ступени (полные кавалеры) – одну минимальную зарплату.

Гражданам, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", ежемесячно предлагают платить три минимальных зарплаты.

Если кого-то наградили вышеупомянутыми орденами посмертно, то депутаты предлагают установить ежемесячную выплату на уровне 1 – 3 минимальных зарплат в расчете на семью.

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