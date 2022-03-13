Законопроєкт №7141 передбачає щомісячну виплату окремим категоріям громадян. Вона становитиме від 1 до 3 прожиткових мінімумів, встановлені на 1 січня. Зараз мінімальна зарплата складає 6500 гривень.

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Кому пропонують призначити виплати

Ініціатори законопроєкту пропонують встановити щомісячні виплати Героям України, повним лицарям та кавалерам орденів "Богдана Хмельницького" та "За мужність" та їхнім сім'ям.

Щомісячно лицарям ордена "Богдана Хмельницького" третього ступеня ступенями (повні лицарі) пропонують платити дві мінімальні заробітні плати, а кавалерам ордена "За мужність" третього ступеня (повні кавалери) – одну мінімальну зарплату.

Громадянам, яким присвоєно звання Героя України із врученням ордену "Золота Зірка", щомісяця пропонують платити три мінімальні зарплати.

Якщо когось нагородили вищезгаданими орденами посмертно, то депутати пропонують встановити щомісячну виплату на рівні 1 – 3 мінімальних зарплат, з розрахунку на сім'ю.

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