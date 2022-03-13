Це добро було прикрите маскувальною сіткою. Зовні це схоже на велику теплицю чи оранжерею, але зазирнувши всередину можна побачити "дивний новий світ".

До теми Журналістам вдалося потрапити у палац Медведчука: що зберігав кум Путіна

Схоже, кум Путіна дуже не хотів, щоб цей вагон потрапив комусь на очі. Якщо, до прикладу, маєток зніматимуть журналісти з дрона. Але завдяки активістам, які охороняють маєток Медведчука, журналісти не тільки побачили вагон, але й потрапили всередину.

Трохи пізніше виявилось, що "золотий вагон" був подарунком Оксани Марченко на день народження чоловіку.

У цьому вагоні можна жити

У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, vip-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка. Цікаво, що там є склянки з позолоченим гербом Російської Федерації.

Такі склянки виробляє російський "Кубачінський комбінат", вони коштують по 5 тисяч гривень за штуку. На самому сайті виробника так описують ці вироби: Срібний підстаканник із позолоченим гербом Російської Федерації стане нетривіальним презентом для vip-персони. Подібний подарунок обов'язково оцінить людина, яка обіймає високу посаду на службі у держави"

Журналісти знайшли людину, яка була долучена до створення цього вагону-ресторану. Його звати Олексій, він будівельник. За словами чоловіка, це не справжній вагон "Pullman", а майже ідентична копія. Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження – 7 серпня 2021 року.

Робота тривала близько року. Дизайнери змалювали цей вагон з ескізів кількох вагонів Пулмана, Оксана Марченко затвердила проєкт і все збиралося вручну. Було залучено більше сотні працівників – одна фірма виготовляла дах, інша – бічні панелі, інші займалися оздобленням,

– розповів будівельник Олексій.

Під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів. Скільки коштує це "задоволення" підрахувати вкрай важко – там багато позолоти, вартісних та брендових елементів декору. До прикладу, лише одна настільна лампа коштує понад 100 тисяч гривень. І це без абажуру.