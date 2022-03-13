Это добро было прикрыто маскировочной сеткой. Внешне это похоже на большую теплицу или оранжерею, но заглянув внутрь, можно увидеть "странный новый мир".

На тему Журналистам удалось попасть во дворец Медведчука: хранивший кум Путина

Похоже, кум Путина не хотел, чтобы этот вагон попал кому-то на глаза. Если, например, имение будут снимать журналисты с дрона. Но благодаря активистам, охраняющим имение Медведчука, журналисты не только увидели вагон, но и попали внутрь.

Чуть позже оказалось, что "золотой вагон" был подарком Оксаны Марченко на день рождения мужчине.

В этом вагоне можно жить

В поезде есть основной зал около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, vip-купе и туалет. У входа стоит барная стойка. Интересно, что там есть стаканы с золоченым гербом Российской Федерации.

Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат", они стоят по 5 тысяч гривен в штуку. На самом сайте изготовителя так описывают эти изделия: "Серебряный подстаканник с позолоченным гербом Российской Федерации станет нетривиальным презентом для vip-персоны. Подобный подарок обязательно оценит человек, занимающий высокую должность на службе у государства".

Журналисты нашли человека, приобщенного к созданию этого вагона-ресторана. Его зовут Алексей, он строитель. По словам мужчины, это не настоящий вагон Pullman, а почти идентичная копия. Этот вагон Медведчуку подарила его супруга Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года.

Работа продолжалась около года. Дизайнеры обрисовали этот вагон из эскизов нескольких вагонов Пулмана, Оксана Марченко утвердила проект и все собиралось вручную. Было привлечено более сотни работников – одна фирма производила крышу, другая – боковые панели, другие занимались отделкой,

– рассказал строитель Алексей.

Под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов. Сколько стоит это "удовольствие" подсчитать очень тяжело – там много позолоты, ценных и брендовых элементов декора. К примеру, только одна настольная лампа стоит больше 100 тысяч гривен. И это без абажура.