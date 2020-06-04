Украинский парламент 4 июня принял закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом. Законопроект №2513 подал президент Владимир Зеленский.

Законопроект во втором чтении поддержали 236 народных депутатов, передает 24 канал.

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Что предлагает новый закон

К терминам "организованная группа", "преступная организация" добавлен термин "преступное сообщество".

В документе определена ответственность за преступления, совершенные именно преступным сообществом.

"Вор в законе" – тот, кто "благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние".

За участие в преступной организации хотят лишать свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

с конфискацией имущества. Если же это касалось должностного лица – от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

с конфискацией имущества. За создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом – от 10 до 15 лет лишения свободы.

лишения свободы. За пребывание лица в статусе "вор в законе" хотят наказывать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Кого будут освобождать от уголовной ответственности

Избегут уголовной ответственности те, кто добровольно до начала встречи заявят об участниках преступной организации. Однако, таким образом не удастся уйти от наказания организаторам.

Где действует похожий закон

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, похожий закон действует в Грузии и Китае. Благодаря такому законодательству якобы уменьшилось давление криминальных элит на экономику и политику страны.