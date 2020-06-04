Український парламент 4 червня ухвалив закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою. Законопроєкт №2513 подав президент Володимир Зеленський.

Законопроєкт у другому читанні підтримали 236 народних депутатів, інформує 24 канал.

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Що пропонує новий закон

До термінів "організована група", "злочинна організація" додано термін "злочинна спільнота".

У документі визначена відповідальність за злочини, скоєні саме злочинною спільнотою.

"Злодій у законі" – той, хто "завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив".

За участь у злочинній організації хочуть позбавляти волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

з конфіскацією майна. Якщо ж це стосувалося службової особи – від 8 до 13 років з конфіскацією майна.

з конфіскацією майна. За створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою – від 10 до 15 років позбавлення волі .

. За перебування особи в статусі "злодій у законі" хочуть карати позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Кого звільнятимуть від кримінальної відповідальності

Уникнуть кримінальної відповідальності ті, хто добровільно до початку зустрічі заявлять про учасників злочинної організації. Однак, таким чином не вдасться втекти від покарання організаторам.

Де діє схожий закон

Як мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту, схожий закон діє в Грузії та Китаї. Завдяки такому законодавству, начебто, зменшився тиск кримінальних еліт на економіку та політику країни.