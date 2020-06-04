Під час пленарного засідання парламенту 4 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив програму діяльності уряду. Він попросив відправити програму на доопрацювання. Згодом же на розгляд винесуть проєкт, розроблений спільно з парламентом. Таке рішення підтримали й нардепи 245 своїми голосами.

Цієї весни весь світ і Україна зіткнулися з кризою, на яку ніхто не очікував: вона торкнулася і сфери медичної, і соціальної. Про це під час своєї доповіді заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише 24 канал.

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На його думку, Україна достойно справилась з викликами. Зокрема, у медичній сфері не сталося колапсу, як це було у багатьох країнах світу. Стосовно викликів економічної кризи – уряд дав старт обговоренню програми стимулювання економіки для подолання коронавірусу. Програмою передбачена підтримка всіх секторів економіки, малого і середнього бізнесу.

"Весь час протягом місяця Кабмін працював над новою програмою уряду. Через коронавірус плани змінилися, тому довелося внести до документа багато змін. Уряд не хотів порушувати регламент та закон, тому надійшов у парламент у визначений термін. Наразі маємо доповнений документ. Оновлений документ містить чіткі розрахунки, відповідальних осіб за впровадження кожного пункту. Втім, важливо не коли, а зміст і якість документу. Важливо, аби програма була професійно написана і виконувалась, а не залишалася мріями на папері", – заявив Шмигаль.

Відтак, він попросив депутатів відправити цю програму уряду на доопрацювання.

Після цього Кабмін зможе внести оновлену програму, розроблену спільно та чекатиме на рішення парламенту,

– додав прем'єр.

Після виступу Шмигаля представники депутатських фракцій і груп обговорили це питання. Під час голосування Рада більшістю своїх голосів відправила документ на доопрацювання.