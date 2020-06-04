Во время пленарного заседания парламента 4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил программу деятельности правительства. Он попросил отправить программу на доработку. Впоследствии же на рассмотрение вынесут проект, разработанный совместно с парламентом. Такое решение поддержали и нардепы 245 своими голосами.

Этой весной весь мир и Украина столкнулись с кризисом, которого никто не ожидал: он коснулся сферы и медицинской, и социальной. Об этом во время своего доклада заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.

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По его мнению, Украина достойно справилась с вызовами. В частности, в медицинской сфере не произошло коллапса, как это было во многих странах мира. Относительно вызовов экономического кризиса – правительство дало старт обсуждению программы стимулирования экономики для преодоления коронавируса. Программой предусмотрена поддержка всех секторов экономики, малого и среднего бизнеса.

"Все время в течение месяца Кабмин работал над новой программой правительства. Из-за коронавируса планы изменились, поэтому пришлось внести в документ много изменений. Правительство не хотело нарушать регламент и закон, потому поступил в парламент в определенный срок. Теперь имеем дополненный документ. Обновленный документ содержит четкие расчеты, ответственных лиц за внедрение каждого пункта. Впрочем, важно не когда, а содержание и качество документа. важно, чтобы программа была профессионально написана и выполнялась, а не оставалась мечтами на бумаге", – заявил Шмыгаль.

Поэтому он попросил депутатов отправить эту программу правительства на доработку.

После этого Кабмин сможет внести обновленную программу, разработанную совместно, и ждать решения парламента,

– добавил премьер.

После выступления Шмыгаля представители депутатских фракций и групп обсудили этот вопрос. Во время голосования Рада большинством своих голосов отправила документ на доработку.