Депутаты готовят поблажки для чиновников относительно е-деклараций

Народный депутат от "Воля народа" Сергей Шахов зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается отменить необходимость для госслужащих вносить данные об изменении имущественного положения в электронных декларациях.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Так, если народные депутаты проголосуют за законопроект, то декларантам не нужно будет вносить в электронные декларации информацию о получении ими дохода или приобретении имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (1762 гривен).

Читайте также: Как в Украине судят чиновников с нарушениями деклараций: яркие примеры

Отметим, что согласно действующим правилам, государственные служащие обязаны представлять изменения в декларации, если они превышают 88 тысяч 100 гривен в течение 10 дней.

Однако, если предлагаемый документ будет одобрен в парламенте, то все изменения в декларации можно будет увидеть только раз в год, когда чиновник или депутат будет подавать новую декларацию.

Кроме того, законопроект предлагает освободить тех, кто не подает изменений к имущественному состоянию, от административной ответственности за непредставление.

Юрист "Центра противодействия коррупции" Денис Свириденко пояснил, что в таком случае украинцы не смогут отслеживать огромные премии, которые выписывают себе госслужащие, или элитные квартиры и автомобили, которые они покупают.

В организации напомнили, что если бы не было сообщений об изменениях в имущественном состоянии, то не было бы известно о случае, когда бухгалтер жены генпрокурора Юрия Луценко продала народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Глебу Загорию 8 квартир в Киеве.

Также не сразу общественность узнала бы о том, что депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий приобрел 5 предметов одежды и аксессуаров на общую сумму более 600 тысяч гривен. Или – о том, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий занял своему заместителю Владимиру Кривенко больше 600 тысяч гривен.