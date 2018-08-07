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Депутати готують поблажки для чиновників щодо е-декларацій

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Держслужбовцям можуть дозволити не відразу вносити дані про зміну майнового стану до е-декларацій
Держслужбовцям можуть дозволити не відразу вносити дані про зміну майнового стану до е-декларацій / Фото з вільних мереж

Народний депутат від "Волі народу" Сергій Шахов зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропонується скасувати необхідність для держслужбовців вносити дані про зміну майнового стану до електронних декларацій.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Так, якщо народні депутати проголосують за законопроект, то декларантам не потрібно буде вносити в електронні декларації інформацію про отримання ними доходу чи придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів.

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Зазначимо, що згідно з чинними правилами, державні службовці зобов’язані подавати зміни до декларації, якщо вони перевищують 88 тисяч 100 гривень упродовж 10 днів.

Проте, якщо пропонований документ буде схвалено в парламенті, то всі зміни в декларації можна буде побачити лише раз на рік, коли чиновник чи депутат подаватиме нову декларацію.

Окрім того, законопроект пропонує звільнити тих, хто не подає зміни до майнового стану, від адміністративної відповідальності за неподання.

Юрист "Центру протидії корупції" Денис Свириденко пояснив, що в такому разі українці не зможуть відслідковувати величезні премії, які виписують собі держслужбовці, чи елітні квартири та автомобілі, які вони купують.

В організації нагадали, що якби не було повідомлення про зміни в майновому стані, то не було б відомо про випадок, коли бухгалтерка дружини генпрокурора Юрія Луценка продала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Глібу Загорію 8 квартир у Києві.

Також не відразу громадськість дізналася б про те, що депутат від "Народного фронту" Ігор Котвіцький придбав 5 предметів одягу та аксесуарів на загальну суму більше 600 тисяч гривень. Або – про те, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький позичив своєму заступнику Володимиру Кривенку більше 600 тисяч гривень.

Теги: Новини України Гроші Новини політики Верховна Рада е-декларування Законопроект
Джерело: 24 Канал
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