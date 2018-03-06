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Депутаты из Германии, "гастролировали" по Крыму, посетили в Сирию, – Der Spiegel

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Делегация депутатов из партии
Делегация депутатов из партии "Альтернатива для Германии" приехала в Сирию / Getty Images

Семь парламентариев из партии "Альтернатива для Германии" (АПН) приехали в Сирию, чтобы лично убедиться, какая ситуация сложилась в регионе.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Один из немецких политиков, член фракции АПН в Северной Рейн-Вестфалии Кристиан Блех, был в составе другой делегации от этой партии, которая в феврале посетила аннексированный Россией Крым, отмечается в публикации.

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Поездка началась в понедельник, 5 марта, небольшая делегация депутатов от АПН (представители Бундестага и ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия) прибыла в Дамаск,
– отмечает издание.

Пресс-секретарь партии Кристиан Лют в комментарии для газеты пояснил, что немецкие парламентарии хотят воочию увидеть, что происходит в Сирии. Он также подтвердил и то, что поездка была согласована с руководителями фракции в Бундестаге.

"Освещение немецкими СМИ событий, происходящих в Сирии, не заслуживает доверия и не позволяет оценить реальную ситуацию, поэтому целью поездки является оценка на месте гуманитарного состояния и восстановительных работ в районах, освобожденных от террористов", – говорится в пресс-релизе АПН.

Напомним, 3 февраля, в аннексированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.

Теги: Новости политики Новости Крыма Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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