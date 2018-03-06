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Депутати з Німеччини, які "гастролювали" Кримом, навідались у Сирію, – Der Spiegel

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Делегація депутатів із партії
Делегація депутатів із партії "Альтернатива для Німеччини" приїхала у Сирію / Getty Images

Сім парламентарів із партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) приїхали у Сирію, щоб особисто пересвідчитися, яка ситуація склалася в регіоні.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Один із німецьких політиків, член фракції АдН у Північній Рейн-Вестфалії Крістіан Блех, був у складі іншої делегації від цієї партії, яка у лютому відвідала анексований Росією Крим, зазначається у публікації.

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Поїздка розпочалася в понеділок, 5 березня, – невелика делегація депутатів від АдН (представники Бундестагу та ландтагу землі Північний Рейн-Вестфалія) прибула в Дамаск,
– зауважує видання.

Прес-секретар партії Крістіан Лют у коментарі для газети пояснив, що німецькі парламентарі хочуть на власні очі побачити, що відбувається у Сирії. Він також підтвердив і те, що поїздка була узгоджена із керівниками фракції у Бундестазі.

"Висвітлення німецькими ЗМІ подій, що відбуваються в Сирії, не заслуговує на довіру і не дозволяє оцінити реальну ситуацію, тому метою поїздки є оцінка на місці гуманітарного стану і відновлювальних робіт у районах, звільнених від терористів", – йдеться в прес-релізі АдН.

Нагадаємо, 3 лютого, до анексованого Криму прибула делегація німецьких парламентарів від правої партії "Альтернатива для Німеччини". Вони виступили за скасування антиросійських санкцій і заявили, що півострів є частиною Росії.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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