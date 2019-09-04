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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Депутаты Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА

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      Киевсовет просит Зеленского снова назначить Кличко главой КГГА
      Киевсовет просит Зеленского снова назначить Кличко главой КГГА / Фото из Facebook

      Руководители депутатских фракций Киевсовета обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы КГГА, с которой его хотят уволить.

      Соответствующее заявление с подписями лидеров фракций было опубликовано на сайте КГГА.

      Читайте также: Конфликт неизбежен, – Фесенко об увольнении Кличко

      С целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, мы просим Вас назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на выборах 25 октября 2015 года,
      – говорится в обращении.

      Под ним свои подписи поставили депутаты: глава фракции "Солидарность" Андрей Странников, председатель фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, руководитель "Свободы" Юрий Сиротюк и глава "Самопомочи" Наталья Манойленко.


      Обращение депутатов Киевсовета с просьбой назначить Кличко главой КГГА

      Что известно об увольнении Кличко?4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.

      Виталий Кличко уже отреагировал на решение Кабмина и сказал, что его увольнение является незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречит местному самоуправлению. И уволить его могут только киевляне, которые и избирали на эту должность.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский КГГА Виталий Кличко ВО Батькивщина ВО "Свобода" Самопомощь Европейская солидарность
      Источник: 24 канал
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