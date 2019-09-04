Депутаты Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА

Руководители депутатских фракций Киевсовета обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы КГГА, с которой его хотят уволить.

Соответствующее заявление с подписями лидеров фракций было опубликовано на сайте КГГА.

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С целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, мы просим Вас назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на выборах 25 октября 2015 года,

– говорится в обращении.

Под ним свои подписи поставили депутаты: глава фракции "Солидарность" Андрей Странников, председатель фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, руководитель "Свободы" Юрий Сиротюк и глава "Самопомочи" Наталья Манойленко.



Обращение депутатов Киевсовета с просьбой назначить Кличко главой КГГА

Что известно об увольнении Кличко?4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.



Виталий Кличко уже отреагировал на решение Кабмина и сказал, что его увольнение является незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречит местному самоуправлению. И уволить его могут только киевляне, которые и избирали на эту должность.