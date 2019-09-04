Депутати Київради просять Зеленського перепризначити Кличка головою КМДА

Керівники депутатських фракцій Київради звернулись до Президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА, з якої його хочуть звільнити.

Відповідна заява з підписами лідерів фракцій була опублікована на сайті КМДА.

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З метою забезпечення Києві місцевого самоврядування, ми звертаємося до Вас призначити на посаду голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича, обраного Київським міським головою на чергових виборах 25 жовтня 2015 року,

– йдеться у зверненні.

Під ним свої підписи поставили депутати: глава фракції "Солідарність" Андрій Странніков, голова фракції "Батьківщина" Володимир Бондаренко, керівник "Свободи" Юрій Сиротюк та голова "Самопомочі" Наталія Манойленко.



Звернення депутатів Київради з проханням призначити Кличка головою КМДА

Що відомо про звільнення Кличка? 4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.



За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації.



Віталій Кличко вже відреагував на рішення Кабміну та сказав, що його звільнення є незаконним, неконституційним, недемократичним та суперечить місцевому самоврядуванню. І звільнити його можуть лише кияни, які й обирали на цю посаду.