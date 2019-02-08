14:05
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Депутаты-невидимки: в полупустом зале парламента зарегистрировали 341 депутата

      56 Читати новину українською

      На заседание парламента 8 февраля работать пришли около 50 народных депутатов из 423. Они провели Час вопросов к правительству – и разошлись.

      Об этом сообщил корреспондент 24 канала из Верховной Рады в прямом эфире.

      Читайте также: Павелко голосовал в Верховной Раде за изменения в Конституцию Украины, находясь в Риме: фото

      Народные депутаты часто не ходят на пленарные заседания, тем самым пренебрегая своими обязанностями. В частности, сегодня во время регистрации депутатов, голосование показало аж 341 нардепа, но, по факту, в зале находились около 50 человек. После перерыва их вообще стало 34-40. Поэтому не стоит ожидать каких-то серьезных решений.

      Журналіст зафіксував кількість депутатів у Раді
      Журналист зафиксировал количество депутатов в Раде

      От правительства не было премьер-министра Владимира Гройсмана и многих ключевых министров, поэтому председательствовал первый вице-премьер Геннадий Зубко.

      Обсуждение в Верховной Раде касалось темы о здоровье, субсидиях и проблемах с дорогами. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян отвечал на вопросы о дорогах в Украине. Он подчеркнул, что финансирования сейчас для этого нет, и добавил, что "правительство – это не Хогвардс, делаем все, что можем".

      К слову, по данным Комитета избирателей Украины, все заседания Рады в январе пропустили 22 народных депутата, среди которых Андрей Билецкий, Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев, Иван Винник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Константин Жеваго, Роман Зварыч, Игорь Котвицкий и другие.

      Як кожна партія прогулювала засідання в січні
      Как каждая партия прогуливала заседания в январе

      blog_ava
      Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
      сегодня
      1671
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дороги Владимир Омелян
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сегодня , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 1676
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:39 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 819
      "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      сегодня , 09:40 "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      243
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сегодня , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1181
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 февраля , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 647
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На праздники дополнительные поезда пустят в Карпаты и Крым
       5 декабря 2011 , 11:54 2
      Выборы в Затоке под угрозой срыва
       25 октября 2015 , 10:54
      Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отпускает Бельгию в отрыв и ставит под угрозу даже 9 место
       9 ноября 2018 , 20:00
      Зинченко спас Манчестер Сити, Зозуля попал в очередной скандал, а Коноплянка "зажег" в Германии
       24 декабря 2018 , 14:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук