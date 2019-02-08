Депутаты-невидимки: в полупустом зале парламента зарегистрировали 341 депутата

На заседание парламента 8 февраля работать пришли около 50 народных депутатов из 423. Они провели Час вопросов к правительству – и разошлись.

Об этом сообщил корреспондент 24 канала из Верховной Рады в прямом эфире.

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Народные депутаты часто не ходят на пленарные заседания, тем самым пренебрегая своими обязанностями. В частности, сегодня во время регистрации депутатов, голосование показало аж 341 нардепа, но, по факту, в зале находились около 50 человек. После перерыва их вообще стало 34-40. Поэтому не стоит ожидать каких-то серьезных решений.



Журналист зафиксировал количество депутатов в Раде

От правительства не было премьер-министра Владимира Гройсмана и многих ключевых министров, поэтому председательствовал первый вице-премьер Геннадий Зубко.

Обсуждение в Верховной Раде касалось темы о здоровье, субсидиях и проблемах с дорогами. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян отвечал на вопросы о дорогах в Украине. Он подчеркнул, что финансирования сейчас для этого нет, и добавил, что "правительство – это не Хогвардс, делаем все, что можем".

К слову, по данным Комитета избирателей Украины, все заседания Рады в январе пропустили 22 народных депутата, среди которых Андрей Билецкий, Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев, Иван Винник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Константин Жеваго, Роман Зварыч, Игорь Котвицкий и другие.



Как каждая партия прогуливала заседания в январе