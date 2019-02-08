Депутати-невидимки: у напівпорожній залі парламенту зареєстрували 341 депутата

На засідання парламенту 8 лютого працювати прийшло близько 50 народних депутатів із 423. Та й вони провели Годину запитань до уряду – і розійшлися.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу з Верховної Ради у прямому ефірі.

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Народні депутати часто не ходять на пленарні засідання, тим самим нехтуючи своїми обов'язками. Зокрема сьогодні під час рєстрації депутатів голосування показало аж 341 нардепа, але, по факту, в залі перебувало близько 50 осіб. Після перерви їх взагалі стало 34-40. Тому не варто очікувати на якісь серйозні рішення.



Журналіст зафіксував кількість депутатів у Раді

Від уряду не було прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та багатьох ключовий міністрів, тому головував перший віце-прем’єр Геннадій Зубко.

Обговорення у Верховній Раді торкалося тем про здоров'я, субсидії та проблеми з дорогами. Так, міністр інфраструктури Володимир Омелян відповідав на питання про дороги в Україні. Він наголосив, що фінансування зараз для цього немає і додав, що "уряд – це не Хоґвардс, робимо все, що можемо".

До слова, за даними Комітету виборців України, всі засідання Ради у січні пропустили 22 народних депутати, серед яких Андрій Білецький, Євген Мураєв, В’ячеслав Богуслаєв, Іван Вінник, Михайло Добкін, Дмитро Добкін, Костянтин Жеваго, Роман Зварич, Ігор Котвіцький та інші.



Як кожна партія прогулювала засідання в січні