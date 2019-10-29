Депутаты от "Слуги народа" сделали прививку от дифтерии
Председателю Верховной Рады Украины и еще нескольким депутатам из партии сделали прививку от дифтерии. Вакцину нардепам вкололи прямо на их рабочем месте.
Об этом сообщили в пресс-служб партий в фейсбук странице.
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Нардепы призвали граждан Украины не относиться равнодушно к своему здоровью и пройти вакцинацию, от болезни, которая сейчас представляет серьезную угрозу для населения.
Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих – вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать,
– говорится в заметке.
Что такое дифтерия?Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.
В столице зафиксировали уже три случая заболевания дифтерией.
Впервые дифтерию в Киеве зафиксировали 24 октября. Заболел 9-летний школьник одного из столичных лицеев. Он не был привитым от дифтерии из-за отказа родителей.
Во втором случае заболела женщина, на спасение которой столичные врачи использовали все и так малы запасы сыворотки.
В третий раз болезнь подкосила мужчину, которого также пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Александровской больницы.
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