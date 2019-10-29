05:34
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Депутаты от "Слуги народа" сделали прививку от дифтерии

      16 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / v-variant

      Председателю Верховной Рады Украины и еще нескольким депутатам из партии сделали прививку от дифтерии. Вакцину нардепам вкололи прямо на их рабочем месте.

      Об этом сообщили в пресс-служб партий в фейсбук странице.

      Читайте также: Кому нельзя делать прививки от дифтерии

      Нардепы призвали граждан Украины не относиться равнодушно к своему здоровью и пройти вакцинацию, от болезни, которая сейчас представляет серьезную угрозу для населения.

      Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих – вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать,
      – говорится в заметке.

      Что такое дифтерия?Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

      Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

      В столице зафиксировали уже три случая заболевания дифтерией.

      Впервые дифтерию в Киеве зафиксировали 24 октября. Заболел 9-летний школьник одного из столичных лицеев. Он не был привитым от дифтерии из-за отказа родителей.

      Во втором случае заболела женщина, на спасение которой столичные врачи использовали все и так малы запасы сыворотки.

      В третий раз болезнь подкосила мужчину, которого также пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Александровской больницы.

      blog_ava
      В Днепре на заводе произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар: видео
      сегодня
      263
      Теги: Верховная Рада Дифтерия в Украине Новости Украины Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 октября , 22:48 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 300
      Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки
      28 октября , 21:03 Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки
      Наталя Боднар 562
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      416
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      28 октября , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3960
      Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе
      28 октября , 20:02 Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе
      Світлана Попова 146
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук