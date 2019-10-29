Депутати від "Слуги народу" зробили щеплення від дифтерії
Голові Верховної Ради України та ще кільком депутатам із партії зробили щеплення від дифтерії. Вакцину нардепам вкололи прямо на їхньому робочому місці.
Про це повідомили у пресслужбі партій на фейсбук сторінці.
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Нардепи закликали громадян України не ставитися байдуже до свого здоров'я та пройти вакцинацію, від хвороби, яка зараз становить серйозну загрозу для населення.
Ін'єкцій в Україні достатньо. Не будьте байдужими до свого здоров’я й здоров‘я оточуючих – вакцинуйтеся, якщо ще не встигли цього зробити,
– йдеться у дописі.
Що таке дифтерія? Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем.
Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.
У столиці зафіксували вже три випадки захворювання на дифтерію.
Вперше дифтерію в Києві зафіксували 24 жовтня. Захворів 9-річний школяр одного зі столичних ліцеїв. Він не був щепленим від дифтерії через відмову батьків.
У другому випадку захворіла жінка, на порятунок якої столичні лікарі використали всі й без того малі запаси сироватки.
Втретє хвороба підкосила чоловіка, якого також довелося госпіталізувати до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.
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