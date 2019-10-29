04:53
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Депутати від "Слуги народу" зробили щеплення від дифтерії

      7 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / v-variant

      Голові Верховної Ради України та ще кільком депутатам із партії зробили щеплення від дифтерії. Вакцину нардепам вкололи прямо на їхньому робочому місці.

      Про це повідомили у пресслужбі партій на фейсбук сторінці.

      Читайте також: Кому не можна робити щеплення від дифтерії

      Нардепи закликали громадян України не ставитися байдуже до свого здоров'я та пройти вакцинацію, від хвороби, яка зараз становить серйозну загрозу для населення.

      Ін'єкцій в Україні достатньо. Не будьте байдужими до свого здоров’я й здоров‘я оточуючих – вакцинуйтеся, якщо ще не встигли цього зробити,
      – йдеться у дописі.

      Що таке дифтерія? Гостра інфекційна хвороба, яка вражає надниркові залози, а також органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем.

      Дифтерія може викликати смертельно-небезпечні ускладнення.

      У столиці зафіксували вже три випадки захворювання на дифтерію.

      Вперше дифтерію в Києві зафіксували 24 жовтня. Захворів 9-річний школяр одного зі столичних ліцеїв. Він не був щепленим від дифтерії через відмову батьків.

      У другому випадку захворіла жінка, на порятунок якої столичні лікарі використали всі й без того малі запаси сироватки.

      Втретє хвороба підкосила чоловіка, якого також довелося госпіталізувати до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

      blog_ava
      Шевченко – "корисний ідіот", – Мінаков про виступ депутата на російському каналі
      28 жовтня
      2237
      Теги: Новини України Дифтерія в Україні Верховна Рада Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 жовтня , 22:40 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 730
      Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      28 жовтня , 21:03 Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      Наталя Боднар 1697
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2580
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      28 жовтня , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3948
      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      28 жовтня , 20:02 Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      Світлана Попова 879
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук