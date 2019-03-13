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      Депутаты оттягивают принятие языкового закона и отменяют поправки

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      В парламенте продолжают рассматривать закон о языке, к которому наработали 2,5 тысячи поправок. Авторы законопроекта уверяли, что до президентских выборов закон примут, однако депутаты оттягивают принятие законопроекта.

      Профильный комитет обработал 2,5 тысячи поправок для создания компромиссной версии языкового закона, однако фракция "Оппозиционного блока" выступила против его принятия – об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Фракция "Оппозиционный блок" не пришла на заседание рассмотрения поправок к закону о языке. Депутаты и раньше выступали против принятия языкового законопроекта, когда еще находились в "Партии регионов" и голосовали за скандальный закон Кивалова-Колесниченко. Он предусматривал фактическое приравнивание русского языка к государственному языку в Украине.

      На заседание появилось мало депутатов, поэтому многие поправок к законопроекту отменяются, ведь некому голосовать. Авторы и председатель комитета Николай Княжицкий переживает, что этот законопроект не будет принят даже до первого тура президентских выборов.

      Что предусматривает закон о языке?• На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за невыполнение закона их будут штрафовать.

      • Перед приемом на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.

      • К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же с английским или немецким, если персонал ими владеет.

      • Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

      • За систематическое нарушение будут штрафовать.

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      Теги: Новости Украины Новости политики языковый вопрос Оппозиционный блок Николай Княжицкий Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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