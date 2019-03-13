Депутати відтягують ухвалення мовного закону та скасовують поправки

В парламенті продовжують розглядати закон про мову, до якого напрацювали 2,5 тисячі поправок. Автори законопроекту запевняли, що до президентських виборів закон ухвалять, проте депутати відтягають прийняття законопроекту.

Профільний комітет опрацював 2,5 тисячі поправок для створення компромісної версії мовного закону, проте фракція "Опозиційного блоку" виступила проти його ухвалення – про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Фракція "Опозиційний блок" не прийшла на засідання розгляду поправок до закону про мову. Депутати й раніше виступали проти ухвалення мовного законопроекту, коли ще перебували в "Партії регіонів" й голосували за скандальний закон Ківалова-Колісніченка. Він передбачав фактичне прирівнювання російської мови до державної мови в Україні.

На засідання з'явилася мала кількість депутатів, тому багато поправок до законопроекту скасовуються, адже немає кому голосувати. Автори й голова комітету Микола Княжицький переживає, що цей законопроект не буде ухвалено навіть до першого туру президентських виборів.

Що передбачає закон про мову?• Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.



• Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.



• До відвідувачів у закладах харчування та магазинах мають звертатися українською. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.



• Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби.



• За систематичне порушення штрафуватимуть.