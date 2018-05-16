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Депутаты перенесли рассмотрение законопроекта о трансплантологии

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Депутаты начали рассмотрение во втором чтении важного закона о трансплантологии. Так как очень много поправок в законопроект, и в зале недостаточное количество депутатов, сегодня его принимать не будут. Говорят, что сделают это завтра, в четверг, 17 мая.

Об этом сообщила корреспондент в эфире 24 Канала.

Суть этого закона состоит в том, что Украина придет к мировой практике. Депутаты должны дать разрешение, чтобы можно было трасплантировать органы из тела погибшего человека с его согласия.

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"Человек должен предоставить предварительное согласие на то, чтобы у него изъяли органы", – подчеркнула Ольга Богомолец.

Богомолец также добавила, что если человек самостоятельно не примет решения при жизни, то, если с ним что-то случится, тогда решение за него смогут принять его ближайшие родственники.

По мнению экспертов, в Украине от несчастных случаев умирает 3 тысяч человек, которые  могли бы спасти 10 тысяч жизней.

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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