Депутаты перенесли рассмотрение законопроекта о трансплантологии

Депутаты начали рассмотрение во втором чтении важного закона о трансплантологии. Так как очень много поправок в законопроект, и в зале недостаточное количество депутатов, сегодня его принимать не будут. Говорят, что сделают это завтра, в четверг, 17 мая.

Об этом сообщила корреспондент в эфире 24 Канала.

Суть этого закона состоит в том, что Украина придет к мировой практике. Депутаты должны дать разрешение, чтобы можно было трасплантировать органы из тела погибшего человека с его согласия.

Читайте также: Пересадка органов: почему украинцев до сих пор пугают "черными трансплантологами"

"Человек должен предоставить предварительное согласие на то, чтобы у него изъяли органы", – подчеркнула Ольга Богомолец.

Богомолец также добавила, что если человек самостоятельно не примет решения при жизни, то, если с ним что-то случится, тогда решение за него смогут принять его ближайшие родственники.

По мнению экспертов, в Украине от несчастных случаев умирает 3 тысяч человек, которые могли бы спасти 10 тысяч жизней.